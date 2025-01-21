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Астроном из Барнаула смог сфотографировать парад планет // ФОТОФАКТ

Житель Барнаула сфотографировал редкое астрономическое явление

Астроном из Барнаула смог сфотографировать парад планет // ФОТОФАКТ
Фото: t.me/pagedowner

Барнаульский астроном сумел «поймать момент» и сфотографировать парад планет, выехав за пределы города. Снимком он поделился в своем телеграм-канале.

«Парад планет – зрелище довольно неказистое, и ничего фееричного на небе при этом не наблюдается. Просто иногда планеты нашей солнечной системы для нас, землян, оказываются в пределах одной небесной полусферы, и их можно наблюдать одновременно в течении какого-то периода времени. На деле вы видите обычное ночное небо, и если не знать, что некоторые из этих звезд на самом деле планеты – то и вообще ничего необычного. В общем, тема с этим парадом, на мой взгляд, сильно переоценена», – делится астроном.

Напоминаем, 28 февраля к уже выстроившимся планетам присоединится Меркурий, полностью завершив парад планет Солнечной системы.


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21 января в 12:30, просмотров: 844, комментариев: 0
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