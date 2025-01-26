Владельцы гостиниц в Анапе продают свой бизнес после экологической катастрофы

Владельцы гостиниц в Анапе начали выставлять свои объекты на продажу из-за разлива мазута. За последние дни на онлайн-площадках появилось более 100 новых объявлений, сообщает SHOT.

«Собственники предлагают приобрести готовый бизнес в ассортименте — от небольших гостиниц за 15 млн рублей до роскошных отелей в четверть миллиарда. Причина – в ситуации с последствиями разлива мазута. Хозяева больших и маленьких гостиниц в шоке, многие не готовы ждать так долго и активно стараются избавиться от своих объектов, чтобы получить хоть какие-то деньги», – передают в источнике.

Помимо гостиниц, на интернет-площадках также увеличилось число объявлений о продаже кафе, ресторанов, парикмахерских и других заведений, чей доход зависит от туристов.

Напоминаем, ранее эксперт РАН заявил, что если не помогать природе, очистка Черного моря займет 15-20 лет. О том, как борются с экологической катастрофой на побережье Анапы – читайте на нашем сайте.