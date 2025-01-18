Восстановление экосистемы Черного моря после разлива мазута может занять до 20 лет

Ущерб экологии Черного моря от разлива мазута у берегов Анапы может оказаться долгосрочным. По оценке научного директора Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, природной экосистеме может потребоваться от 15 до 20 лет на полное восстановление. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«Если не помогать природе, лет 15-20, как минимум. Но в конечном счете бактерии съедят весь мазут, где бы он ни находился, на поверхности ли, в воде, на дне, все равно съедят. И загрязнение тем самым прекратится», – заявил специалист.

По его словам, реакция на экологическую катастрофу оказалась запоздалой. В течение первой недели на месте работали только волонтеры, тогда как ни региональные власти, ни МЧС не предпринимали активных действий.

«А уж что касается людей, которые там «по службе», а не по зову сердца стали систематически работать, то это в лучшем случае очень вяло, совершенно недостаточными силами произошло только где-то на девятый-десятый день», – отметил Данилов-Данильян.

Ранее в Госдуме назвали места летнего отдыха после разлива мазута.

О том, как борются с экологической катастрофой на побережье Анапы, можно прочитать в обзоре siapress.ru.