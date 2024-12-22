Разбираемся, как борются с экологической катастрофой на побережье Анапы

Крушение танкеров в Керченском проливе привело к масштабному разливу мазута, который загрязнил десятки километров побережья Кубани, включая пляжи Анапы. Эта экологическая катастрофа поставила под угрозу жизнь животных, здоровье людей и будущее курортного сезона. Рассказываем подробнее об этом в обзоре siapress.ru.

Причины и последствия крушения танкеров

15 декабря в Керченском проливе произошла авария, в результате которой затонули два танкера – «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». По данным РБК, основными причинами крушения считают ошибку экипажа в сложных метеоусловиях и избыточную штормовую нагрузку на корпуса судов.

Авария унесла жизнь одного члена экипажа «Волгонефть 212». Капитаны обоих судов арестованы, им предъявлены обвинения в нарушении правил эксплуатации морского транспорта. Расследование взято на контроль Следственным комитетом РФ.

«Капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 263 и ч.2 ст. 263 УК РФ соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа)», – говорится в сообщении СКР.

На борту двух танкеров находилось 9,2 тысячи тонн мазута. В ходе прямой линии, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин назвал ЧП в Черном море «экологической бедой». Он заявил, что около 40% топлива попало в акваторию Черного моря.

Разлив мазута после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» привел к загрязнению 54 километров береговой линии в Краснодарском крае. По данным МЧС России на 21 декабря, из них 44 километра приходятся на побережье Анапы, еще 10 километров – на Темрюкский район.

Ущерб экосистеме и гибель животных

Экологический ущерб оказался значительным – разлив мазута загрязнил песчаные и каменистые пляжи, что существенно усложняет очистку. Уже в первые дни на побережье начали находить погибших птиц и морских животных, в том числе редких дельфинов.

Фото: Юрий Озаровский / t.me

Так, 19 декабря на пляже Джемете в Анапе нашли второго мертвого редкого дельфина. Он был полностью покрыт мазутом, сообщает «93.ру» со ссылкой на научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа». Первого погибшего дельфина, занесенного в Красную книгу, нашли на побережте Черного моря 18 декабря.

Однако число мертвых млекопитающих становится все больше. Сегодня, 22 декабря, в волонтерских чатах сообщают о местоположении тел животных в Новороссийске. Они не были покрыты мазутом.

В Анапе ветеринары и волонтеры к вечеру 21 декабря спасли 735 птиц. Работы по их спасению координируются через штаб помощи пернатым. 676 птиц уже отправлены в центр реабилитации «Пеликан» в Ставропольском крае, а также в краснодарский «Сафари-парк». Животных очищают от мазута, дают необходимые лекарства, кормят и готовят к дальнейшему восстановлению. Птиц, которых не удалось спасти, передают в специализированную организацию для утилизации. Об этом сообщили в телеграм-канале «Оперативный штаб – Краснодарский край».

Участие властей и волонтеров

В ликвидации последствий участвуют спасатели, волонтеры и местные жители. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с пляжей Анапы и Темрюкского района уже убрано более 12 тысяч тонн загрязненного грунта. В ликвидации последствий разлива мазута принимают участие почти 8,5 тысяч человек. Задействовано 370 единиц техники.

Фото с соцсетей Вениамина Кондратьева

«Совместно с Росприроднадзором и экологами проработали следующий алгоритм — в первую очередь акцент сделаем на максимально быструю уборку и вывоз с прибрежной полосы мазута вторичного загрязнения, он находится в воде у берега. Это более жидкая смесь, наиболее опасная для пляжей. Во-вторых — максимально оперативно стараемся вывозить собранный в целлофановые пакеты мазут, потому что нефтепродукт может разъедать пластик и вытекать. И в третью очередь — усилим вывоз загрязненного грунта, который складируют в плотные мешки, практически не протекающие. Температура сейчас низкая, плотный мазут застывает. Далее поэтапно и как можно быстрее уберем с пляжей все, что собирают сейчас люди, пришедшие на помощь», – сообщил глава в телеграм-канале.

Он также отметил, что на помощь в ликвидации последствий разлива мазута в Анапе прибыли неравнодушные люди из 41 муниципалитета края.

Волонтеров обеспечивают инвентарем, средствами индивидуальной защиты, едой и теплом, добавили в телеграм-канале «Оперативный штаб», отметив благодарность всем, кто откликнулся и продолжает помогать.

Для удобства участников работ в Анапе функционируют 10 пунктов выдачи инвентаря, расположенных неподалеку от мест очистки пляжей. Там можно получить перчатки, сапоги, лопаты, респираторы и мешки для сбора нефтепродуктов. Адреса и контакты пунктов опубликованы ранее, а их местоположение отмечено на онлайн-карте. Например, такие точки находятся в районе Гранд-отеля «Анапа», на Джеметинском проезде, возле устья реки Можепсин и на пляже Тортуга в Витязево.

Для волонтеров также открыты шесть дополнительных пунктов обогрева, где можно согреться, выпить горячего чая и перекусить. Эти пункты также обозначены на онлайн-карте, чтобы каждый мог быстро найти ближайший.

Экологическая катастрофа глазами волонтера

На побережье Анапы продолжаются работы по ликвидации последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Местная жительница и блогер Екатерина Семёнова поделилась своими наблюдениями и рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются волонтеры с корреспондентом siapress.ru.

Фото: Екатерина Семёнова

«Сейчас уже третий день все силы собирают мазут с пляжа. Протяжение этого всего, это, наверное, от Тамани до уже Сукко дошло. Знаем, да, что Большой Утриш – это заповедная зона, и когда мазут попадает на камень, его гораздо тяжелее убирать, чем с песка. Потому что песок мы можем подгребсти, а здесь получается каждый камень нужно вручнуюв вычищать. К сожалению, этот мазут уже и на камнях. <…> У нас есть пляж Ковчег, Малая Бухта. На камнях никто не ведет работу, пока только на песчаных пляжах», – рассказала Екатерина.

Фото: Екатерина Семёнова

По ее словам, в первые дни на уборку вышли неравнодушные местные жители, позже к работам подключились спасатели и другие службы.

Фото: Екатерина Семёнова

«Да, это все правда, что люди убирают лопатами, граблями этот мазут в мешки, пакеты. Все эти мешки, пакеты находятся на пляже. Мы не можем добиться того, чтобы их должным образом утилизировали, потому что мы не знаем, куда деваются эти мешки, куда девается этот мазут. Не вывозится ли это на какую-то свалку, что потом привести к еще какой-нибудь катастрофе, если это все впитываться будет в грунтовую воду, в землю», – отметила она.

Фото: Екатерина Семёнова

Особое внимание спикер уделила спасению пострадавших птиц.

«Нам не хватает рук мыть птиц, потому что их прибывает большое количество. У нас есть несколько пунктов. Мы курируем пункт Страусиная ферма «Аристей». Есть еще пункт в Витязево на Черноморской, 2. Вот на Черноморской 2 есть ветеринар, который ставит птичкам капельницы, если что, делает рентгены и все такое. У нас в городе нет ни орнитологов, ни того, кто мог бы ехать по пунктам и помогать. То есть в этой ситуации мы вообще беспомощны. Мы собственноручно ловим птиц, моем их, очищая крахмалом. У нас уже в городе заканчивается везде картофельный крахмал. Лекарства еще нужны. Естественно, это все заканчивается. Мы переживаем, что сейчас те, кто захотят заработать на этом, начнут повышать цены. Как бывает, что кто-то на бедах начинает зарабатывать. Мы не берем никаких денег, потому что нельзя это делать, но мы говорим, если хотите помочь, вот на пункт ПВЗ заказывайте нам нужны костюмы химзащитные, длинные перчатки, обувь, маски, респираторы, которые идут сразу с маской для глаз, потому что может быть ожог роговицы», – рассказала она.

Фото: «Оперативный штаб – Краснодарский край»

Екатерина также выразила обеспокоенность по поводу здоровья волонтеров, работающих без достаточной защиты.

«Люди вместо положенных двух часов около мазута находятся почти целыми днями. Их нужно кормить. Где-то люди сами привозят, готовят. То есть службы работают, но в основном это все обычные люди. Они собирают на все, что нужно обмундирование. Это наша администрация пока не предоставляет. Сейчас есть пример, Морской порт, причал №26. Там ребята сами собирают мазут. У них нет ни перчаток, у них нет ни масок. Ребята дышат. Они собирают это все в пакеты», – поделилась жительница.

Фото предоставили siapress.ru волонтеры

Она также обратила внимание на отсутствие видимых мер со стороны властей: «Я не знаю, если введен какой-то ЧС, мы об этом не знаем, потому что пляжи открыты. На пляже ходят отдыхающие вместе с грудными детьми. У нас есть пляжная зона, где стоит песковик. Туда ходят люди с детьми, ничего не перекрыто, и это ужасно».

Местная жительница призвала поддерживать волонтеров и обратить внимание на проблему: «Ни одна медицинская организация не предложила свои услуги в качестве того, чтобы всем волонтерам и всем нуждающимся, кто помогает просто добросовестно обеспечить потом бесплатную помощь медицинскую. Потому что мазут этот, все пары, это потом и онкозаболевание, потом все, грубо говоря, увидят этот эффект на себе».

Прогнозы для пляжей Анапы

«Муж предлагал съездить в Витязево, но после таких новостей уже сомневаемся. Придется менять планы однозначно. Но главное, чтобы там все восстановилось», – прокомментировала ситуацию сургутянка Татьяна Л.

Эколог Анатолий Баташев в беседе с 360.ru подчеркнул, что, если загрязнение не будет полностью ликвидировано в ближайшее время, мазут проникнет в глубокие слои пляжей, что приведет к катастрофическим последствиям.

Несмотря на заверения властей о том, что пляжи очистят до лета, работы осложняются неблагоприятными погодными условиями. Баташев указал, что сейчас у владельцев пляжей нет ни персонала, ни техники, так как курорты закрыты на зимний период.

Эколог также подчеркнул, что даже после завершения очистки Росприроднадзор должен принять решение о возможности отдыха на этих территориях, ориентируясь на безопасность для жителей и туристов. «Уже можно сделать вывод, что в ранний сезон – в мае-июне – пляжи Анапы будут испорчены», – добавил он.

По словам эксперта, масштабы бедствия пока трудно оценить из-за шторма, который усложняет определение объема нефтяного пятна. Есть вероятность, что загрязнение распространится на пляжи Сочи и Крыма.

«Большая беда, но опять-таки поправимая с учетом того, что сейчас вышло много волонтеров. Власти края — молодцы, что ввели режим ЧС. Его вообще нужно в данной ситуации объявлять на федеральном уровне. Посылать большую группировку, наверное, военных, чтобы просто очищать пляжи, собирать большое количество волонтеров», – отметил Баташев.

Фото: «Оперативный штаб – Краснодарский край»

«Это будет большой проблемой, которая рано или поздно ударит по человеку. В первую очередь, конечно, водные обитатели пострадают. Во вторую очередь пострадают те, кто будет ими питаться. Также в мазуте вымажутся птицы возле берега в районе Таманского полуострова и Керченского пролива», – также рассказал порталу 93.RU эколог-биолог Вениамин Голубитченко.

Между тем, губернатор Краснодарского края утверждает, что к лету все пляжи очистят от нефтепродуктов: уборка мазута с побережья займет около месяца. Об этом Вениамин Кондратьев рассказал корреспонденту телеканала «Звезда».

«В апреле, мае, когда температура воздуха будет расти, следом и температура воды, эта тяжелая фракция, которая сейчас на дне, будет подниматься. Когда она будет подниматься, она не должна оказаться на берегу, мы ее должны собрать, пока она в море — это стратегическая сегодня задача, туда мы кидаем основные усилия», – объяснил он.

Он также уточнил, что самые пораженные участки – Благовещенская коса и поселок Витязево.