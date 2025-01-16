В Госдуме назвали места летнего отдыха после разлива мазута

В Сочи и Адлере не зафиксированы серьезные выбросы мазута после крушения танкеров в Черном море, поэтому эти курорты остаются наиболее безопасными для отдыха. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов.

«Адлер, Сочи − все, что в ту сторону, дальше Анапы по берегу. Там не фиксировались большие выбросы мазута», − передают его слова «РИА Новости».

Он добавил, что мазутное пятно по прогнозам «вправо дальше не пойдет», а движется в основном в левую сторону, в сторону Крымского полуострова.

Напоминаем, нрушение танкеров в Керченском проливе привело к масштабному разливу мазута, который загрязнил десятки километров побережья Кубани, включая пляжи Анапы. Эта экологическая катастрофа поставила под угрозу жизнь животных, здоровье людей и будущее курортного сезона. Рассказываем подробнее об этом в обзоре siapress.ru.

Меньше, чем за месяц с пляжей Анапы вывезли больше 165 тыс. тонн мазута и загрязненного нефтепродуктами песка. Это результат труда десятков тысяч человек, отметили сегодня, 16 января, в телеграм-канале «Оперативный штаб − Красноярский край».