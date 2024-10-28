В школах Владимирской области запретили ношение религиозной одежды

В школах Владимирской области ввели запрет на одежду, демонстрирующую религиозную принадлежность, включая хиджабы и никабы. Об этом сообщают «Ведомости».

«Такой приказ выпустило местное министерство образования и молодежной политики. Документ был опубликован 25 октября. Приказ вносит поправки в постановление владимирского минобразования, утверждающее типовые требования к одежде обучающихся», – делятся в источнике.

Приказ касается любой одежды, указывающей на религиозную принадлежность учащегося, и не направлен на одежду представителей какой-либо одной конфессии, поясняет старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев.

Ранее в siapress.ru писали, что в Госдуме готовят запрет на одежду, скрывающую лицо.