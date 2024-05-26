В Госдуме готовят запрет на одежду, скрывающую лицо

Запрет на одежду, которая скрывает лицо, готовится в Государственной думе. Автором стал депутат от КПРФ Михаил Матвеев, он отмечает, что за нарушение предполагается штраф до десяти тысяч рублей.

В ответ на волнение общественности, уже обсуждающей запрет никабов — традиционного головного убора мусульманок, оставляющего открытыми только глаза, Матвеев подчеркнул, что данного слова в документе нет.

«В законопроекте не будет ни слова о никабах, парандже и масках полинезийских племен, — говорит он в интервью RTVI. — В нем будет мотивация не религиозная, а исключительно через вопросы безопасности и идентификации личности».

Отметим, что о необходимости все-таки запретить никабы заявлял ранее глава совета по правам человека Валерий Фадеев: издание «Бизнес Онлайн» напоминает, что он апеллировал к опыту некоторых стран Центральной Азии, где подобное ограничение уже действует, и ссылался на то, что ношение полностью закрывающих лицо головных уборов повышает риски экстремизма.