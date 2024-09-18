Минпросвещения рекомендует ограничить число детей мигрантов, плохо владеющих русским языком

В одной группе детсада или классе школы не должно быть более трех детей иностранцев, плохо владеющих русским языком. Такую рекомендацию дали в Минпросвещения, пишут «Известия» со ссылкой на методические документы ведомства, разосланные в регионы.

«При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья, таким образом, необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком», − говорится в рекомендациях.

Информацию подтвердила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и ряд образовательных учреждений.

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