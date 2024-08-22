Как разумно выстроить политику по отношению к мигрантам в Югре

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают актуальные вопросы, связанные с миграционной политикой в Югре. Как регион справляется с увеличивающимся числом трудовых мигрантов, какие ограничения предлагают ввести, и чем это может обернуться для местного рынка труда? Узнайте больше о перспективах, проблемах и возможных решениях.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Мой коллега, журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья, как всегда.

Д.Щ.: Поговорим про некоторые вещи, которые касаются сейчас основной повестки в Югре, да и не только в Югре, на самом деле. У нас за последние месяцы стало достаточно модно обсуждать вопрос трудовых мигрантов, разумеется, в основном, которые к нам приезжают из Средней Азии. И много кто вносит много какие предложения. Например, на федеральном уровне раздумывают о том, что надо бы, например, разрешать приезжать мужчинам, если они непосредственно занимаются трудовой деятельностью, а привозить семьи уже нельзя будет. Другой вариант касается какого-то усложнения, точнее, уточнения их воинской обязанности.

Еще одна тема касается уже Югры. В Югре ЛДПР внесла идею о том, что надо бы мигрантам запретить работать курьерами. Ну то есть процесс идет, там еще сейчас становятся более жесткие требования к тому, что они будут должны сдавать экзамены на знание русского языка и так далее, и так далее. То есть довольно масштабное наступление на мигрантов со всех сторон обострилось. Это при условии того, что в России категорически не хватает рабочих рук, и буквально на рынке труда зияют огромные лакуны, которые заполнить практически некем. Вот такая вот парадоксальная ситуация. То есть вроде как мигранты нам нужны как рабочие руки, но мигрантов сейчас принято так немножко отодвигать.

Давай обсудим эту ситуацию: как из нее вообще можно выходить. В частности, можно обсудить как раз нашу тему чисто югорскую о том, чтобы мигранты не работали курьерами, насколько это разумно.

Т.С.: Попробуем от частного к общему: Югра, югорские курьеры. Непонятно, как можно из спектра функций того или иного трудового резерва выбрать один и на нем строить какую-то политику, в частности, почему вот именно мигранты, и почему именно курьеры, то есть не пахнет ли это ксенофобией элементарной. Почему не врачи тогда, не учителя, не дворники, чем именно?..

Т.С.: Там, кстати, много кого. Предлагали и таксистами чтобы они не работали, и продавцами чтобы они не работали, то есть там постоянно какие-то творческие задумки по этому поводу вылазят.

Т.С.: Вот именно, что это творческие задумки. Это такое наше российское изобретательство. У нас же Россия – страна рацпредложений, правда они все реализуются потом в других странах, но это другая интересная история. Во-первых, надо смотреть: речь идет, с одной стороны, об иностранцах, то есть прямых иностранцах, и речь идет, вероятно, на каких-то уровнях о мигрантах внутрироссийских, ну, из других регионов, прежде всего, кавказских. И у населения часто складывается впечатление, что «понаехали тут». С точки зрения культурной, социальной интеграции мигрантов внутренних и мигрантов внешних с местным населением, с местным обществом, проблема примерно одинаковая.

Проблемы следующие: слабое знание или вообще незнание главного языка, то бишь, русского, очень низкий уровень интеграции в местный социум, создание анклавов по национальному признаку; третье, низкая интеграция в трудовой рынок. Просто многим непонятно, чем элементарно занимаются эти мигранты. В связи с чем, кстати говоря, очень серьезный и главный вопрос: новых 170 тысяч жителей города Сургута, которые по генеральному плану полагалось привлечь, чем будут заниматься? 170 тысяч – это треть от, даже больше трети, от нынешнего состава города Сургута. Чем это огромное количество людей, а в основном, безусловно, предполагается, что все условия будут созданы для привлечения мигрантов, как внутренних, так и внешних, чем они будут заниматься, где они будут работать? Просто назовите производства, где они будут работать. И теперь, четвертое, мигранты создают новую культурную общность на территории, к которой не готово коренное население и не готовы власти. Отсюда мы наблюдаем подобные спорадические заявления, декларации и даже иногда решения в отношении несчастных мигрантов.

И вот, предложение замечательной партии ЛДПР. Просто сравним, опять-таки, вот эти две цифры: 170 тысяч вероятного нового населения Сургута, ну, мы же понимаем, что пропорционально та же самая тенденция будет наблюдаться в целом по региону. Естественно, в Сургуте к 450 тысячам плюс 170 тысяч, значит, в Нижневартовске к 350 тысячам плюс сколько-то, 100 тысяч, ну и так далее, пошло-поехало. И ЛДПР предлагает исключить из трудового оборота, трудового рынка, мигрантов из прямых сфер обслуживания, где, собственно, они себя и находят: курьеры, таксисты, кассиры, охранники, дворники, кто там еще, чернорабочие какие-то. И выходит так, что либо нам 170 тысяч совсем не нужны, раз парламентская партия, встроенная в вертикаль власти, заявляет, что они нам на эти сегментах рынка не нужны, давайте мы их отсюда будем выгонять, значит, генплан неправильный? Либо партия ЛДПР чего-то неправильно сказала.

Я допускаю, что мы имеем дело с такой, с общей коллизией, когда никто, ничего правильно не посчитал и пытается зарабатывать сегодня очки на такой ксенофобии-лайт. Во всем виноваты мигранты, иностранцы, азиаты, кавказцы, давайте мы будем с ними бороться, не предлагая, безусловно, ни одной перспективной, содержательной какой-то политической и экономической программы действий. То, что переживает сегодня Югра. А Югра – это регион с тяжелой ситуацией вот в этом вопросе по замещению населения коренного населением миграционным из регионов Российской Федерации бедных и из других стран, прежде всего, стран Средней Азии. Это, да, регион в этом плане с серьезной проблемой. Население стремительно замещается. Это заметно. Это заметно по учебным заведениям, по лечебным заведениям, это заметно по улицам, заметно по целым уже отраслям экономики.

В общем, проблема есть. И пока эта проблема выглядит как раздражающий фактор для коренного населения. Но, вероятнее всего, если мы берем московскую статистику и внимательно читаем отчеты Министерства внутренних дел, то обнаружим, что все-таки тенденция роста преступности среди иностранцев намечается. То есть они ее как-то вычисляют и начинают делать свои уже заявления. Значит, должен ли город Сургут или регион, Ханты-Мансийский автономный округ, предпринимать нечто в вопросах сбалансирования этой ситуации и остановки такого стремительного роста миграционного населения? Вероятнее всего, да.

Рабочий ли аргумент о том, что, если убрать всех мигрантов, то некому будет работать? Полагаю, что нет. Полагаю, что нет, потому что целый ряд стран Европейского Союза, сопротивляясь миграционной политике, собственно, Европейского Союза, не допустили такого радикального изменения структуры населения своих стран, и все у них работает: и трамваи ездят, и дворники чистят улицы, и в такси местное население работает, и курьерами работает местное население, население местное, студенчество. То есть, в общем-то, как-то, видимо, социальные технологии позволяют решать эту проблему даже под потоком обвинений со стороны, в данном случае, руководства Европейского Союза. Есть регионы в России, которые тоже сопротивляются такому бурному, неконтролируемому миграционному пришествию новых людей на свою территорию.

Мы также очень часто говорили о том, что проблема изменения населения, в частности, Сургута не в том, что в Сургут приезжают новые люди, это, наоборот, за благо, это прекрасная вещь, вообще, миграция – это всегда хорошо. Смешивание народов – это всегда хорошо. Смешивание генов, если хотите. И история освоения тюменского севера построена как раз на том, что в конце 60-х годов десятки тысяч, если не сотни, жители самых разных советских республик, тогдашних советских республик, приехали сюда обустраивать новые производства: нефтяные, энергетические, инфраструктурные, транспортные и так далее. И это были жители и кавказских республик, это были жители Татарии, Башкирии, это были жители Средней Азии, это были жители Болгарии, сургутяне помнят, у нас целый микрорайон был болгарский в Сургуте. То есть привлечение рабочей силы на новые территории – это нормальное экономическое действие, оно во всем мире отработано на раз-два.

Но тут еще важный аспект: кого вы привлекаете? Вы привлекаете сознательно высококвалифицированные кадры: инженеры, управленцы, менеджеры, дипломированные врачи, дипломированные педагоги с высоким уровнем профессиональной квалификации. И, попадая на новую землю, они создают новые реальности. Вот мы видим: выросли прекрасные города: Сургут, Нижневартовск – все северные города. Работают производства. Если посмотреть, у нас нефтянка, вообще удельный вес тех же украинцев – он огромный, там чуть ли не половина в иные годы была, или азербайджанцев, например, или татар. То есть вот вам пример внутренней и внешней миграции. Если Советский Союз рассматривать как некую такую большую конфедерацию, состоящую из разных стран, так, как по Конституции он был везде написан, то вот вам, пожалуйста, пример очень удачной миграционной политики. И никаких конфликтов, никаких анклавов, никаких ненавистей одних народов к другим народам, никаких вот этих вот зреющих проблем: что мы будем делать с детьми тех, кто здесь уже родился, и кто уже точно тут гражданин. И эта политика пока, она в разумном виде, мне так кажется, возможна у нас.

Если заниматься популизмом и ксенофобией, как предлагают ЛДПРовцы конкретно, ну, это, с одной стороны, только приведет к раздражению у той группы населения, против которой данное предложение обращено, а коренное население, кроме пожимания плечами, тоже ничего на это не ответит. Потому что, а кто тогда на такси будет работать сегодня, или кто курьером будет работать, кто будет привозить пиццу домой вечером на ваш праздник? Другой-то экономики нет. Об этом-то и речь, что много лет подряд, если не десятилетий, в частности, сургутская экономика развивалась очень-очень странно. Собственно, как она, она никак не развивалась. Существует «Сургутнефтегаз» – вот и слава богам. Все. А там как-то там сам, малый и средний бизнес, работайте, пожалуйста. А ведь много говорилось о том, что у местных и у региональных властей должна быть серьезная протекционистская политика в отношении именно микробизнеса, малого бизнеса, ну, частично среднего бизнеса, которая бы стимулировала попадание квалифицированных, дипломированных кадров на местные производства, а не вымывало бы выпускников сургутских или югорских ВУЗов и техникумов в другие регионы, где создаются условия для жилья лучше.

То есть вот мы сегодня удивляемся: а чего, вы там говорите, Сургут – некомфортный город? Как кто-то пошутил, у нас безбарьерную среду фактически создали для самокатчиков, а мамаши с колясками как мучились, так и мучаются. Посмотрите, где интереснее выпускнику условного какого-нибудь университета любого югорского с нормальной специальностью остаться на работе: в Сургуте или, например, переехать в тот же Татарстан? Или…

Д.Щ.: Да та же Тюмень, господи.

Т.С.: Или в туже Тюмень. Я понимаю, что не мог удержаться от упоминания Тюмени. В ту же Тюмень. Я молчу про Москву. Есть регионы, которые… Посмотрите, что делается в Сахалине. В Сахалине, кстати, работает наш бывший земляк на уровне вице-губернатора. Посмотрите, какие шикарные инвестиционные проекты, вот реально переделывающие регион, осуществляются в Сахалине. Таких регионов очень много. А Югра, ну, и Сургут, они последние 20 лет стоят, топчутся на месте. Кроме деклараций и некоторых проектов, которые для Югры совершенно не являются серьезным уровнем, ничего не осуществлялось. Вот, пожалуйста. Качественное население выезжает из территории, некачественное население, о котором мы говорили, я настаиваю на этом термине, никакой тут ксенофобии нет, некачественное население заезжает. Некачественное население – это население, у которого нет образования, у которого нет интеграции в местное сообщество, в местную культуру, у которого нет никакой уже связи с местной территорией. Если мы про сургутян говорим, что они все город временщиков, то что вы хотите от жителей Дагестана или Кыргызстана. Ну, скажите, пожалуйста, как? Нет, они точно так же приезжают, в силу своего понимания ситуации, зарабатывать деньги, большие северные деньги, чтобы потом отсылать их своим родственникам на родину. Вот, как это выглядит.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, Комментируйте, предлагайте свои идеи, что вообще с этим всем делать, с этой всей ситуацией. Потому что нельзя сказать, что при такой микроскопической безработице, которая у нас сейчас есть в настоящий момент в той же Югре, что, если мы сейчас возьмем и начнем как-то устранять десятки тысяч человек, которые там работают, что будет хватать рабочих рук, в общем, самых разнообразных. И в сфере услуг, и в сфере какой-либо еще другой. Так что, комментируйте наше видео…

Т.С.: Но, я хотел бы, Дима, я бы хотел, просто мысль долетела, наконец, до головы, еще пару вещей сказать. На самом деле, такие инструменты, как правильно проводимый ценз оседлости, как сроки по получению гражданства длительные, как вообще получение гражданства равно трудный путь – это правильная политика. Нельзя получить просто так гражданство только потому, что ты приехал, посидел полгода – и на тебе – и дите родил. Во многих странах, чтобы получить гражданство, надо физически там жить и интегрироваться в местный социум 10 лет и больше. И это нормальная вещь. Вот такие инструменты надо вводить. Вероятно, надо вводить визовое сообщение с некоторыми странами, для того чтобы контролировать вот эти вот самые миграционные движения в обе стороны. Но ценз оседлости – это один из инструментов. И он может работать как для иностранцев, так же ценз оседлости на уровне любого региона может работать для жителей других регионов. Это нормальная практика. Таким образом каждый регион регулирует свой рынок труда, регулирует рынок кадров, специалистов, и там формирует благоприятную социокультурную среду – это нормально.

Д.Щ.: Ну и распределение социальной помощи, которая у нас достаточно в Югре богатая, будем про это помнить.

Т.С.: Безусловно.

Д.Щ.: Ну что ж, комментируйте. Высказывайтесь, что вы думаете на тему мигрантов, на тему того, как регулировать этот рынок, как регулировать эту сферу, потому что сейчас это одна из довольно острых тем для Югры и России в целом. А также ставьте лайки, и смотрите нас на Youtube, и читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru. И до свидания, до новых встреч.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.