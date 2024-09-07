Дети мигрантов без гражданства РФ будут платно учиться в школе и детсадах

В Государственную Думу внесут закон, отменяющий бесплатное обучение детей мигрантов в детских садах и школах. Законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС.

«Предлагаем завершать эту эпопею благотворительности, когда иностранные дети обучаются за счет российского бюджета, за счет наших налогоплательщиков. Мало того, что обучение для них бесплатное, так еще и свои порядки устанавливают, навязывая чуждую субкультуру. Пожалуйста, если родители-иностранцы хотят, пусть устраивают своих детей в наши образовательные учреждения на коммерческой основе. Пусть создают отдельные коммерческие классы. Не должны наши российские дети страдать от чересчур обильного присутствия детей иностранных работников», – сказал Нилов.

По мнению Ярослава Нилова, в последние годы в детских садах и школах значительно увеличилось количество детей иностранцев из некоторых стран СНГ и Средней Азии.

«Бесконтрольное увеличение числа детей мигрантов в российских детских садах и школах приводит к нехватке в них мест. В настоящее время в российских школах не хватает около 900 тысяч мест. Дефицит мест в детских садах и школах особенно ощущается в новых и активно застраиваемых районах. Некоторые школы набирают десятки первых классов, при этом доля тех, кто учится во вторую смену, растет. Выросла и нагрузка на учителей, которые вынуждены работать в полтора-два раза больше нормы», – говорится в пояснительной записке.

По словам автора законопроекта, рост числа детей мигрантов в школах приводит к снижению успеваемости всего класса. Связано это с тем, что дети плохо владеют русским языком. Так как создание адаптационных классов потребовало бы дополнительных затрат на зарплаты учителям, поэтому и рекомендуется сделать обучение для детей иностранцев платным.