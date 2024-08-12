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​Депутат Госдумы: «Как бороться с разводами? Надо сделать семейную жизнь, особенно с детьми − элитной»

Жизнь одиноких россиян предложили сделать финансово невыгодной

​Депутат Госдумы: «Как бороться с разводами? Надо сделать семейную жизнь, особенно с детьми − элитной»
Фото: ru.freepik.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила сделать жизнь одиноких граждан финансово невыгодной, чтобы снизить количество разводов, в том числе фиктивных. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

«В России последние годы количество разводов неуклонно росло и наконец превысило количество браков на 3%. Финансовая поддержка от государства привела к появлению фиктивных разводов. Пары разводятся, чтобы указать меньший доход и получить право на пособие. Правительство поставило этому заслон, − говорится в публикации. − Как бороться с разводами? Надо сделать семейную жизнь, особенной семей с детьми элитной, особенной, привилегированной. Уже сейчас для одинокого молодого человека ипотека 20%, а семейная шесть процентов. Есть же разница?»

Депутат также отметила, что, если молодой человек пока не готов к браку, то проценты на ипотеку для него будут выше, чем если бы он приобретал жилье, находясь в семье с детьми. Так, банки по программе «Семейная ипотека» предлагают ставку не более шести процентов.

Напоминаем, жители ХМАО по-прежнему чаще разводятся, чем женятся. За первую половину 2024 года в брак вступили 4 222 пары, развелись – 4 769.

Почему в Югре разводятся активнее, чем женятся − предположил сургутянин Кирилл Акинцев.

Ранее в России в восемь раз увеличили размер пошлины за развод.


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Сегодня в 11:26, просмотров: 322, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:26
Самый эффективный метод сделать жизнь семейных с детьми «элитной» - это ввести налог на бездетных одиноких молодых людей с 23 лет до 45 лет и женщин, с 25 лет до 40 лет (не имеющих противопоказаний для рождения детей), минимум в 6% (а больше лучше). Советские бездетные мужчины и бездетные молодые женщины платили бездетный налог, вернее откуп, за свою «холостяцкую жизнь» безропотно, как само собой разумеющееся. Но без жестких фискальных налогов и других непопулярных мер льготную или вернее вольготную элитную холястяцкую жизнь наших молодых мужчин, девушек и молодых женщин испортить сегодня трудно, практически невозможно. Впрочем для них ничего не изменится, заплати бездетный налог и «спи спокойно» до пенсии. А сбор от бездетных налогов не растворять в общем бюджете страны (где его ждут уже, потирая руки, подрядчики всех мастей и взяточники- коррупционеры), а создать специальный «Дорожный демографический Фонд», откуда адресно поддерживать семьи с детьми. А то, что говорит Депутат ГД Татьяна Буцкая, это полная оторванность от реальной жизни российских семей и нет в этом предложении какой конкретики. Сплошное бла-бла-бла. Ишь ты, они там придумали в ГД «элитную семейную жизнь»! Маразм однако крепчает с каждым днём.

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