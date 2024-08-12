Жизнь одиноких россиян предложили сделать финансово невыгодной

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила сделать жизнь одиноких граждан финансово невыгодной, чтобы снизить количество разводов, в том числе фиктивных. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

«В России последние годы количество разводов неуклонно росло и наконец превысило количество браков на 3%. Финансовая поддержка от государства привела к появлению фиктивных разводов. Пары разводятся, чтобы указать меньший доход и получить право на пособие. Правительство поставило этому заслон, − говорится в публикации. − Как бороться с разводами? Надо сделать семейную жизнь, особенной семей с детьми − элитной, особенной, привилегированной. Уже сейчас для одинокого молодого человека ипотека 20%, а семейная шесть процентов. Есть же разница?»

Депутат также отметила, что, если молодой человек пока не готов к браку, то проценты на ипотеку для него будут выше, чем если бы он приобретал жилье, находясь в семье с детьми. Так, банки по программе «Семейная ипотека» предлагают ставку не более шести процентов.

Напоминаем, жители ХМАО по-прежнему чаще разводятся, чем женятся. За первую половину 2024 года в брак вступили 4 222 пары, развелись – 4 769.

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