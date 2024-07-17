16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,0872   EUR  96,3046  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югорчане продолжают разводиться

Число браков в ХМАО по-прежнему превышает количество разводов

​Югорчане продолжают разводиться
Фото: ru.freepik.com

Жители ХМАО по-прежнему чащу разводятся, чем женятся. За первую половину 2024 года в брак вступили 4222 пары, развелись – 4769, сообщили в региональном департаменте административного обеспечения.

Количество браков снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а число разводов уменьшилось менее чем на 1%, пишет «Вестник Сургутского района».

Аналогичная тенденция наблюдалась в Югре в период с января по март текущего года. Тогда на 100 браков приходилось 133 развода. В прошлом году ситуация была другая - югорчане чаще женились, чем разводились.

Ранее российские власти одобрили увеличение пошлины за расторжение брака с 650 до 5000 рублей. Нововведение вступит в силу 1 января 2025 года. Пошлина за заключение брака осталась на прежнем уровне — 350 руб. Повышение пошлины направлено на укрепление института семьи и снижение количества необоснованных разводов.


нравится (0) не нравится (0)
17 июля в 15:45, просмотров: 331, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
17 июля в 16:34
«Отрицательное сальдо».Почему так присходит? Уничтожены либералами традиционные ценности: семья, дети, Родина. Чем там занимается ЗГ Югры Елена Шумакова?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутская молодежь устроила дискотеку на остановке 491
  2. ​Власти Сургута опровергли информацию о возгорании автобуса на Аэрофлотской 447
  3. ​Сургутян приглашают присоединиться к добровольцам России 445
  4. ​Житель ХМАО, убивший тестя, выплатит стороне пострадавшего 16 миллионов рублей 421
  5. ​Вход в парк «Кедровый лог» в Сургуте украсил новый мурал 404
  6. ​Трассу М-12 продлят от Екатеринбурга в этом году, а до Тюмени в 2025 году 394
  7. ​На автодороге «Югра» водитель авто столкнулся с трактором 371
  8. ​«За текущий год в Югре за незаконную рыбалку заключили около 60 человек» 351
  9. ​Руслан Кухарук впервые в новом статусе съездил в Макеевку 351
  10. ​В Ханты-Мансийске пройдет фестиваль «ПикникХМ» 341
  1. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 2920
  2. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 2898
  3. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 2815
  4. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 2720
  5. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 2330
  6. ​Дребеденьги 1898
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 июля? // АФИША 1880
  8. В Сургуте на мосту через Обь введут реверсивное движение 1556
  9. ​Центр плавания «Дельфин» в Сургуте капитально отремонтируют к концу мая 2025 года 1266
  10. ​Скандальное «Долголетие» в Сургуте: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело 1248
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 6596
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 4774
  3. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 4154
  4. Гулянье на Черной 4100
  5. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 4052
  6. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 3556
  7. Время, вперёд! 3479
  8. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3468
  9. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 3299
  10. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 3221

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика