Почему в Югре разводятся активнее, чем женятся

Увидел новость: «Жители ХМАО по-прежнему чащу разводятся, чем женятся. За первую половину 2024 года в брак вступили 4222 пары, развелись – 4769, сообщили в региональном департаменте административного обеспечения. Количество браков снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а число разводов уменьшилось менее чем на 1%. Аналогичная тенденция наблюдалась в Югре в период с января по март текущего года. Тогда на 100 браков приходилось 133 развода. В прошлом году ситуация была другая - югорчане чаще женились, чем разводились».

От знакомых все чаще слышу, что происходит много фиктивных разводов. Для того чтобы «мать-одиночка» получила право на разные льготы от государства. То есть, если смотреть в корень, то это искусственное и фиктивное ухудшение экономического состояния семьи.

А вторую причину уже сам предполагаю: население сокращается, и количество «молодых» пар, вступающих в брак, гораздо меньше, в то время как есть много пар со стажем 15-20 лет, которые разводятся потому что «дети выросли, больше ничего не держит». Не знаю, ведется ли такая статистика, но предположу, что статистически число пар второго типа мало меняется от поколения к поколению, просто «взрослых» сейчас больше, чем «молодых».

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