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​США продлили транзакции с Мосбиржей, НКЦ и НРД

Минфин США временно разрешил транзакции с тремя попавшими под санкции организациями

​США продлили транзакции с Мосбиржей, НКЦ и НРД
Фото: ru.freepik.com

Минфин США отложил санкции против трех организаций до 12 октября. Решение коснулось Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом говорится на сайте ведомства.

Изначально разрешения должны были действовать до 13 августа. Вместе с тем до 1 ноября 2024 года допускалось проведение операций с НКЦ, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и другими электроносителями, сообщает РБК.

Организации попали под американские санкции 12 июня. После этого Мосбиржа прекратила торговать долларом и евро.

Какие последствия будут у продления операций с долларом на Мосбирже − рассказал siapress.ru экономист, инвестбанкир Евгений Коган.


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Сегодня в 13:46, просмотров: 227, комментариев: 0
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