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​Операции с долларом на Мосбирже продлили на два месяца. Зачем это нужно и как повлияет на рубль

Какие последствия будут у продления операций с долларом на Мосбирже

​Операции с долларом на Мосбирже продлили на два месяца. Зачем это нужно и как повлияет на рубль
Фото pixabay.com

Как нам стало известно в пятницу, OFAC продлило сроки на сворачивание операций с Мосбиржей (и ее дочками в лице НКЦ, НРД) с 13 августа до 12 октября. Неожиданно. Что случилось? Медведь в лесу сдох? Некоторые в этом усмотрели мифические попытки Минфина США повлиять на курс рубля, чтобы иностранцы могли заработать на валютных колебаниях приличные суммы и вывести их за рубеж. Спешу обрадовать (или разочаровать – кого как): влияние на нашу с вами рядовую инвесторскую жизнь от этого будет минимальным. Но обо всем по порядку.

Зачем продлили лицензию на самом деле?

Точных мотивов мы не узнаем, но, скорее всего, решение связано с тем, что многие иностранцы не успели воспользоваться «окошком» для завершения своих отношений с Мосбиржей, НКЦ и НРД по операциям с капиталом и конвертацией валют, а также по всем нефтегазовым операциям, которые шли через НКЦ. Не исключено, что Euroclear внес свою лепту, ведь теперь для разблокировки активов нужно две лицензии: от OFAC и от бельгийского регулятора. Вот только сроки подачи и условия разблокировки от этого увеличатся. Время ответа OFAC в среднем составляет больше года.

Как данное событие (неожиданное продление лицензии) повлияет на рубль?

Если коротко – незначительно. Даже если часть зависших средств в НКЦ будет сконвертирована, то на курсе это вряд ли сильно скажется. Особенно учитывая, что точный объем зависшей токсичной валюты хоть и не раскрывается, но составляет ≈5% от общей массы (если опираться на данные брокеров). Да и токсичных валют за последние два года стало куда меньше. Валютное распределение по долям на Мосбирже следующее:

– Юань: 54%

– Доллар (до блокировки): 40% ➡ 31%

– Евро (до блокировки) 20% ➡ 12%

Что реально может повлиять на курс рубля?

После событий 2022 года в руках иностранных инвесторов оказалось заблокировано порядка 60-70% российского фондового рынка (по разным оценкам, это 30-40 трлн рублей). Финальный процесс выпуска нерезидентов из российских акций все еще прорабатывается, поэтому реакция рубля будет зависеть от тонкостей конечной процедуры. Но, если представить, что эти деньги разом пойдут «на выход», то влияние на рубль будет негативным и вполне существенным. Однако и здесь все процессы давно отработаны. Иначе говоря, ЦБ будет разрешать выводить лимитированные объемы средств. Именно для того, чтобы не допустить обвала рубля.

А курс рубля… скорее всего, все равно к осени потихоньку станет дрейфовать к более комфортным для Минфина уровням 89-91. Мне вот так видится. А год закончить можем и на 93-95 уровнях.

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Сегодня в 10:41, просмотров: 323, комментариев: 0
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