Россиянам ответили на часто задаваемые вопросы по торговле долларом США и евро

Мосбиржа с 13 июня не будет торговать долларом и евро из-за включения в санкционный список США. Банк России решил успокоить жителей страны и ответил на часто задаваемые вопросы на эту тему. В первую очередь стало известно, как будут торговаться доллар США и евро.

«Они продолжат торговаться на внебиржевом рынке. Их оборот на внебиржевом рынке уже давно превосходит объем сделок по этим валютам на Московской Бирже. Сделки на внебиржевом рынке совершаются как непосредственно между банками, так и между банками и клиентами, прежде всего российскими экспортерами», − рассказали в главном банке.

Также ЦБ будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета.

«Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования», − добавили в ответе.

Более подробно о торговле долларом США и евро можно узнать на сайте Банка России.