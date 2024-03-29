Школьникам разрешили на ЕГЭ по русскому ссылаться на аниме, комиксы и видеоигры

Участники ЕГЭ по русскому языку могут использовать в качестве примеров для сочинения содержание фильмов, аниме, комиксов, видеоигр, а также ситуации из собственной жизни. Сдающие экзамен свободы в выборе источника, сообщили в Рособрнадзоре ТАСС.

«Наряду с фактами из собственной жизни экзаменуемого или жизни его близких, разнообразными литературными источниками (мифология, священные книги, произведения художественной, документальной, публицистической и научной литературы и др.), со ссылками на исторические личности и события, произведения искусства, участник экзамена для подтверждения выдвинутого тезиса в том числе может оперировать содержанием кинофильмов, произведениями на основе современных видов графического представления информации (компьютерная игра, аниме, манга, комикс и др.), которые являются частью социокультурного опыта человека в целом и конкретных старшеклассников», − говорится в сообщении.

Ранее большинство югорчан поддержали идею с пересдачей ЕГЭ в том же году.