Инициативу президента РФ о возможности пересдачи ЕГЭ в том же году поддержали югорчане

Жители Югры положительно оценили возможность пересдачи ЕГЭ в том же году до окончания приемной кампании в вузах. Инициативу президента РФ Владимира Путина поддержали трое из четырех экономически активных граждан, сообщает сервис SuperJob.

За то, чтобы у выпускников школ появился «второй шанс», т.е. возможность по собственному выбору пересдать один из предметов ЕГЭ, выступили 76% жителей Югры. Женщины поддерживают инициативу президента чаще мужчин (80 и 72% соответственно): «Волнение может повлиять на результаты экзамена, выпускник успокоится и в менее формальной обстановке все сдаст — надо дать шанс школьникам», − говорится в сообщении. − Против — каждый одиннадцатый (9%): «Это помощь дополнительному псевдообразованию, которое как мертвому припарка в ситуации, когда школа не может качественно подготовить к поступлению!» Затруднились с оценкой инициативы 15% опрошенных: «Следует отменить ЕГЭ и вернуть вступительные экзамены во все вузы».

Отметим, что в 2024 году в ЕГЭ примут участие около 700 000 человек. Основной период экзаменов пройдет с 23 мая по 1 июля, досрочный — с 22 марта по 22 апреля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.