Транспортная прокуратура Сургута проверит Utair из-за очередного случая овербукинга

Сургутская транспортная прокуратура проверит Utair из-за отказа в перелете мужчине с билетом. Ранее авиакомпания отправила всех пассажиров проходить регистрацию повторно и не пустила одного из них на рейс из-за нехватки мест.

«Будет дана оценка соблюдению авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, а также законодательства о правах потребителей», – сообщила Сургутская транспортная прокуратура в телеграм-канале.

Ранее ведомство начало проверку Utair по факту 11-часовой задержки рейса Нижневартовск - Ханты-Мансийск.

Овербукинг – ситуация, когда на рейс самолета приходит больше человек, чем он может вместить.