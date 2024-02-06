Пассажира авиакомпании Utair не посадили в самолет из Минеральных вод в Москву из-за овербукинга

Авиакомпания Utair вывела всех пассажиров самолета на повторную регистрацию и не пустила одного из них из-за нехватки мест. Мужчине предложили следующий рейс и две тысячи бонусов, сообщили телеграм-канал «Readovka».

«Мужчину, летящего из Минеральных вод в Москву, зарегистрировали на рейс и пустили на самолет, а когда на его месте оказался другой человек, просто попросили уйти − и даже приглашенная на борт полиция не смогла разрешить ситуацию. Представители Utair при этом заявили, что для мужчины, который имел полное право лететь, просто нет сидения − хотя в бизнес-классе были свободные места», − говорится в публикации.

Позже оказалось, что пассажир не смог попасть и на следующий рейс. В нем также все билеты были проданы.

Редакция siapress.ru направила запрос авиакомпании Utair для подтверждения информации.

О том, какие проблемы могут ожидать в самолете и до посадки на борт − в материале.