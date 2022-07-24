ВОЗ присвоила вспышке оспы обезьян статус чрезвычайной ситуации

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, сообщает ТАСС.

«Вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск по всему миру за исключением Европы, где риск высок», — сказал глава организации.

По данным на 14 июня, в мире зарегистрировали 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и 1500 неподтвержденных, также зафиксировано 72 случая смерти в 39 странах.

12 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России подтвердился первый случай заражения оспой обезьян. В ведомстве уточнили, что заболевший вернулся из путешествия по Европе и обратился в больницу с характерной сыпью, инфицирование подтвердили результаты исследования биоматериалов.

По словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, риск появления оспы обезьян в России считается высоким из-за широкой географии распространения заболевания в неэндемичных странах европейского региона и нетипичной картины нескольких случаев.