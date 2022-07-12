Россиянин привез обезьянью оспу из Европы

У россиянина, приехавшего из путешествия по Европе, выявили обезьянью оспу. Это первый в стране официально зарегистрированный случай. Отмечается, что пациент сейчас изолирован и находится в инфекционном отделении больницы. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы жизни нет.

«Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один. Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь. За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», – сообщили в ведомстве.

Оспа обезьян – вирусное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тысяч случаев инфицирования. Ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян.