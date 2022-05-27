Почти 1 млрд рублей получат российские школы на закупку госсимволов

Российские регионы получат порядка 970 млн рублей на закупку в школы государственных символов (к ним относятся флаг, герб и гимн страны) в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России». Об этом говорится в проекте распоряжения правительства, пишет ТАСС.

Согласно документу, субсидии выделяются 31 региону. Больше всего средств уйдет в Дагестан (107,5 млн рублей), Нижегородскую (75,9 млн рублей) и Челябинскую области (55,2 млн рублей).

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября традиция подъема флага и исполнение гимна в рамках патриотического воспитания будут внедрены во всех школах страны. В образовательных учреждениях Югры уже начали поднимать флаги.