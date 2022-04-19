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В российских школах будут исполнять гимн и поднимать флаг

Министр Кравцов: с 1 сентября в школах будут исполнять гимн и поднимать флаг России

В российских школах будут исполнять гимн и поднимать флаг
pixabay.com

С 1 сентября в школах по понедельникам будут исполнять гимн и поднимать флаг России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом форуме «Сила — в правде!».

«С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг», — цитирует Кравцова РИА «Новости».

Ранее глава Минпросвещения заявил, что церемония подъема государственного флага уже стала традиционной во многих российских школах, напоминают «Ведомости». По его словам, это способствует формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности у детей.


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Сегодня в 17:33, просмотров: 105, комментариев: 0

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