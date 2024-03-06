Специалист в сфере трудоустройства рассказала, как дефицит кадров влияет на зарплаты

В стране зафиксировали рекордный за последние пять лет рост реальных зарплат, сообщил Росстат в конце февраля. Они подросли сразу на 7,8%. Сопоставимый по силе скачок этого показателя был в 2018 году – тогда зарплаты выросли на 8,5%. И хотя рядовые россияне такую статистику воспринимают со скепсисом, эксперты говорят: зарплаты действительно растут, и это реакция на сложившийся дефицит рабочих рук. В деталях ситуацию на рынке труда описала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Мария Рыжикова.

– Работодатели поднимают зарплаты, чтобы удержать персонал?

– Рост зарплат напрямую связан с дефицитом специалистов на рынке труда. Организации, где потребность в сотрудниках особенно высока, пытаются «хантить» кандидатов, завлекая именно высокой зарплатой. Другие популярные способы привлечения и удержания персонала: дополнительное медицинское страхование, гибридный формат работы (когда «удаленка» и пребывание в офисе сменяют друг друга), гибкий график начала рабочего дня, развитая корпоративная культура, интересные и нестандартные задачи. Последнее очень привлекает высококвалифицированных сотрудников. И все-таки повышение заработной платы является главным рычагом воздействия. Вообще, увеличение зарплаты должно быть основано на росте производительности труда, но не в нынешних условиях - сейчас главное закрыть вакансии на предприятиях.

– Как рассчитывается среднемесячная заработная плата, и для чего нужен этот показатель?

– Показатель среднемесячной заработной платы сотрудника необходим для расчета различных выплат: отпускные, декретные, командировочные и т.д. Как правило, работодатель берет совокупный фонд заработной платы организации, делит его на количество сотрудников и на 12 месяцев. Однако многие не учитывают, что из получившего значения не вычтен подоходный налог, поэтому данные о средней зарплате в СМИ несколько преувеличены.

Также на недостаточную объективность влияет тот факт, что при расчете суммируются зарплаты всех категорий работников: и рядового сотрудника, и топ-менеджера. То есть уровень доходов населения по среднему показателю зарплаты, конечно, растет, но не такими темпами, как тиражируют в СМИ.

На мой взгляд, для анализа реального положения дел куда эффективнее следить за показателем средней медианной зарплаты. Здесь учитывается заработок группы должностей с примерно одинаковыми условиями труда. При расчете обязательно соблюдается пропорция: ровно 50% получают больше, а другие 50% - меньше. Медианный доход, как правило, ниже представленного уровня средней заработной платы.

– Статистика по России говорит, что самые большие темпы зафиксированы в сфере красоты и здоровья (27%). В каких отраслях больше всего выросли зарплаты на примере, скажем, Свердловской области?

– В первую очередь, конечно, в оборонно-промышленном комплексе. Индустриальные гиганты активно выполняют госзаказ, и доходы работников промышленного сектора растут. Также увеличиваются зарплаты в наукоемких отраслях: информация и связь, научно-технические разработки. Еще к доходным направлениям отнесу все, что связано с импортозамещением и развитием внутреннего туризма. Потребность в специалистах этих профилей растет, а вместе с ней и платежеспособность работодателей.

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