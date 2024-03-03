ТОП-5 самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда в Сургуте

Эксперты SuperJob проанализировали в конце февраля 31 тысячу вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрали самые высокооплачиваемые. Список лучших предложений в Сургуте – в обзоре siapress.ru.

Врач стоматолог-терапевт

Зарплата: от 200 000 рублей

Лучшей по оплате в феврале стала вакансия стоматолога-терапевта. От кандидата требуется опыт работы на аналогичной должности от 3 лет, владение новейшими методиками лечения и диагностики и документы, подтверждающие квалификацию.

Кандидату из другого региона оплатят билеты на самолет и съемную квартиру в первый месяц работы. Также в компании обещают стабильные выплаты дважды в месяц и полную загруженность рабочего дня.

Водитель-экспедитор категории Е

Зарплата: от 148 000 рублей

Также в Сургуте ищут водителя-экспедитора на зарплату от 148 тысяч рублей в месяц. Среди требований - водительское удостоверение категории E и опыт работы водителем, водителем-экспедитором, экспедитором или дальнобойщиком в крупных сетях. В обязанности входит локальная доставка товара по магазинам и гипермаркетам компании в регионе. Водителю обещают гибкий сменный график, белую зарплату и оформление по ТК РФ.

Водитель с ДОПОГ

Зарплата: 140 000 — 200 000 рублей

Зарплату до 200 000 рублей предлагают водителю, который займется перевозкой сжиженного углеводородного газа. Помимо водительских прав категории "C, Е" и опыта работы не менее 3 лет, у кандидата должно был обязательное удостоверение ДОПОГ. Также приветствуется опыт работы по перевозке грузов и опыт езды по снежным и грязевым дорогам. Водитель будет управлять грузовым автомобилем MAN. График работы 6/1.

Инженер производственно-технического отдела (труба)

120 000 — 160 000 рублей

На зарплату от 120 до 160 тысяч рублей может рассчитывать инженер производственно-технического отдела. Чтобы пройти отбор, нужен опыт работы в строительстве и высшее образование. В обязанности входит составление плановых графиков ведения работ, переписка и ведение переговоров со службой заказчика и подрядными организациями. График пятидневный, в качестве бонуса полагается корпоративная сотовая связь.

Заместитель начальника ремонтно-механической мастерской

Зарплата: от 120 000 рублей в месяц

Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых вакансий должность заместителя начальника ремонтно-механической мастерской. От кандидата требуется опыт работы не менее 3 лет, навыки по ремонту иностранных грузовиков и знание программ 1C "УАТ" и Directum. Работодатель обещает 5-дневную рабочую неделю, белую зарплату, квартальное премирование, доставку к месту на вахтовом автобусе.