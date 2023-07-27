Станет ли Сургут центром нефтегазового импортозамещения – итоги визита в город Дениса Мантурова

В Сургуте побывал зампредседателя правительства и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он провел совещание по импортозамещению в нефтегазовой отрасли, съездил в Сургутнефтегаз, а также в индустриальный парк «Югра», где для него и других участников события развернули выставку промышленных достижений региона. Там же побывала делегация Сургутнефтегаза и гендиректор компании Владимир Богданов, которого в последние годы редко можно увидеть на публике.

О том, как все прошло, и открывает ли это какие-то перспективы перед Сургутом, мы расспросили участника мероприятия, депутата думы округа и со-основателя индустриального парка «Югра» Рината Айсина.