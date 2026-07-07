В СурГУ открыли единственное в Югре направление по теплоэнергетике при поддержке «Газпром трансгаз Сургут»

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064339"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524342"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=tRkDUdPEHlxKbxId4THqMgf1cV70UheeNYdRTXxUptkqbKxQO10sfhUgq0mkoCStZCIuJe/pnwViAHIMfO91loFCyqQu7Smfd4FoyTcv5A87Kda3i/m6sT0j0Kgrzpxt"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=tRkDUdPEHlxKbxId4THqMgf1cV70UheeNYdRTXxUptkqbKxQO10sfhUgq0mkoCStZCIuJe/pnwViAHIMfO91loFCyqQu7Smfd4FoyTcv5A87Kda3i/m6sT0j0Kgrzpxt"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "21466047d56df75113a5332f85644cc1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:38:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064253"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524386"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=7Ji9kI+2iSrfgqvcA5ABGZC7X05OLtHOFgI2EjQf52JZDMkPGC2L5iycqYgB1ka9KLuI+yoAgRl6ruJJIEzoaz0GYuHSSOM6edvEXu4aKg3cDtXbmfhPBtBpO7JcmUno"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=7Ji9kI+2iSrfgqvcA5ABGZC7X05OLtHOFgI2EjQf52JZDMkPGC2L5iycqYgB1ka9KLuI+yoAgRl6ruJJIEzoaz0GYuHSSOM6edvEXu4aKg3cDtXbmfhPBtBpO7JcmUno"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f9c56170731e8fba68e78f78a23c4057.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:37:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064339"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524342"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=tRkDUdPEHlxKbxId4THqMgf1cV70UheeNYdRTXxUptkqbKxQO10sfhUgq0mkoCStZCIuJe/pnwViAHIMfO91loFCyqQu7Smfd4FoyTcv5A87Kda3i/m6sT0j0Kgrzpxt"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=tRkDUdPEHlxKbxId4THqMgf1cV70UheeNYdRTXxUptkqbKxQO10sfhUgq0mkoCStZCIuJe/pnwViAHIMfO91loFCyqQu7Smfd4FoyTcv5A87Kda3i/m6sT0j0Kgrzpxt"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "21466047d56df75113a5332f85644cc1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:38:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064253"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524386"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=7Ji9kI+2iSrfgqvcA5ABGZC7X05OLtHOFgI2EjQf52JZDMkPGC2L5iycqYgB1ka9KLuI+yoAgRl6ruJJIEzoaz0GYuHSSOM6edvEXu4aKg3cDtXbmfhPBtBpO7JcmUno"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=7Ji9kI+2iSrfgqvcA5ABGZC7X05OLtHOFgI2EjQf52JZDMkPGC2L5iycqYgB1ka9KLuI+yoAgRl6ruJJIEzoaz0GYuHSSOM6edvEXu4aKg3cDtXbmfhPBtBpO7JcmUno"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f9c56170731e8fba68e78f78a23c4057.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:37:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  77,9695   EUR  89,2595  

Новости

Больше новостей
Как вы путешествуете последние годы?
Комментировать
0
Обращение в доход государства имущества и дохода от его использования или реализации чиновников и членов их семей:
Комментировать
0
Россияне, взобравшиеся на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке:
Комментировать
0
Вы наблюдаете замедление инфляции?
Комментировать
0
Получается ли вам откладывать деньги?
Комментировать
0
Чувствуете ли вы, что за последние пять лет ваше благосостояние выросло?
Комментировать
0
Вы готовы перевести деньги из депозитов в акции и фонды, где менее понятно, но более доходно?

Да 0%

Скорее да 7.6%

Скорее нет 26.6%

Нет 30.4%

У меня нет таких денег 35.4%

Всего голосов: 79

Комментировать
0
Праворульные машины — это опасно?
Комментировать
0
Больше опросов

​От учебы к профессии: «Газпром трансгаз Сургут» и СурГУ объединились, чтобы готовить инженеров для предприятий Югры

В СурГУ открыли единственное в Югре направление по теплоэнергетике при поддержке «Газпром трансгаз Сургут»

​От учебы к профессии: «Газпром трансгаз Сургут» и СурГУ объединились, чтобы готовить инженеров для предприятий Югры
Фото: ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Erid:2SDnje6h9Kg

Еще несколько лет назад крупные предприятия решали кадровый вопрос привычным способом: искали специалистов по всей стране, приглашали выпускников технических вузов, предлагали им работу и рассчитывали, что они останутся в регионе. Сегодня эта модель перестает работать.

Конкуренция за инженеров растет, молодежь все реже готова переезжать на Север, а предприятия топливно-энергетического комплекса все острее ощущают нехватку специалистов.

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» решили отказаться от роли наблюдателя и стать участником процесса подготовки кадров.

Результатом этой работы стало открытие в Сургутском государственном университете нового направления ‒ «Теплоэнергетика и теплотехника». Особенность программы – в формате подготовки: она выстроена в тесной связке с работодателем, ООО «Газпром трансгаз Сургут», и ориентирована на реальные кадровые потребности предприятий региона.

«Сегодня не хватает инженеров, способных проектировать и эксплуатировать теплоэнергетическое оборудование, анализировать режимы и повышать надежность систем», – отмечает начальник пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Сургут», председатель Ассоциации выпускников СурГУ и член Попечительского совета университета Давыд Глуховский.

В компании подчеркивают: открытие нового направления – лишь часть гораздо более масштабной стратегии.

Не работодатель, а партнер

Обычно взаимодействие предприятий и университетов начинается тогда, когда студентов отправляют на производственную практику.

В этой истории все произошло иначе. «Газпром трансгаз Сургут» стал одним из инициаторов появления новой образовательной программы и включился в работу задолго до первого набора студентов.

Компания участвовала в подготовке учебного плана, помогала университету при лицензировании направления, оценивала содержание дисциплин, а теперь будет сопровождать студентов на протяжении всего обучения.

«Участие в создании программы позволяет предприятию формировать подготовку студентов под реальные технологические процессы с учетом специфики производства, а не искать готовых специалистов с рынка», – объясняет заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Сургут» Дмитрий Таранов.

Такой подход позволяет решить сразу две задачи. Университет получает современную образовательную программу, а предприятие – выпускников, которые понимают реальные требования отрасли.

Почему специалистов решили готовить именно в Сургуте

Попытки искать инженеров в других регионах предприятие предпринимало неоднократно.

Главный энергетик – начальник отдела главного энергетика ООО «Газпром трансгаз Сургут» Андрей Жеребцов вспоминает, что представители компании ездили в ведущие технические университеты страны – в Томск, Иваново, встречались со студентами, приглашали их на практику.

Однако ожидаемого результата это не принесло.

«Меня самого удивляет, что каждый год выпускается большое количество специалистов этого профиля, а предприятия при этом испытывают кадровый дефицит. Это говорит о том, что далеко не все выпускники идут работать по профессии. А за тех ребят, которые действительно осознанно выбрали эту специальность и хорошо учатся, идет серьезная конкуренция», – говорит он.

По словам Дмитрия Таранова, гораздо эффективнее готовить инженеров там, где они будут работать:

«Решение готовить инженеров в Сургуте продиктовано необходимостью снизить зависимость региона от привлечения специалистов извне».

Кроме того, выпускники сургутских школ гораздо чаще связывают свое будущее именно с Югрой.

Максимум практики

Главное отличие новой программы – тесная связь с производством.

«Мы стараемся максимально приблизить программу к реальным условиям производства. Чтобы у будущих специалистов не возникало большого разрыва между учебной программой и тем, с чем они столкнутся на предприятии», – говорит Андрей Жеребцов.

Во время обучения студенты будут проходить практику непосредственно на производственных объектах. Причем речь идет не только о знакомстве с оборудованием.

«У студентов будет возможность общаться с практиками, задавать вопросы инженерам, которые непосредственно эксплуатируют это оборудование. Кроме того, мы будем предлагать студентам реальные производственные кейсы для курсовых и дипломных работ. Хотелось бы, чтобы молодое поколение предлагало свои, новые варианты решения наших производственных задач», – отмечает Андрей Жеребцов.

Давыд Глуховский подчеркивает ‒ сотрудничество не закончится после прохождения практики:

«Компания будет сопровождать студентов весь период обучения через организацию практик, стажировок и участие своих экспертов в учебном процессе. Студенты будут проходить практику на площадках предприятия. Несомненно, лучших мы будем рассматривать как кандидатов к трудоустройству».

Почему теплоэнергетика – профессия будущего

Для северного региона теплоэнергетика – не просто одна из инженерных специальностей. Это направление, от которого напрямую зависит работа предприятий и комфорт тысяч людей.

«Представьте: зимой вы приходите домой после прогулки в хороший мороз. Заходите в теплый дом – и сразу возникает ощущение комфорта, уюта и спокойствия. Учитывая наш климатический пояс, без тепла в северных регионах просто невозможно», – говорит Андрей Жеребцов.

По его словам, ошибка инженера здесь может иметь гораздо более серьезные последствия, чем в регионах с мягким климатом:

«Наши компрессорные станции работают автономно. Принятие неправильного решения или некорректной эксплуатации оборудования, и последствия могут быть очень серьезными. Кроме того, на станциях работает вахтовый персонал. Нарушение теплоснабжения в период низких температур – это уже вопрос не только комфорта, но и безопасности людей».

Именно поэтому предприятие заинтересовано в подготовке инженеров, которые будут понимать специфику работы на Севере еще до прихода на производство.

От рабочей профессии до руководителя

Параллельно «Газпром трансгаз Сургут» сотрудничает с СурГУ в рамках получения студентами первой рабочей профессии. Для этого общими усилиями была разработана программа профессионального обучения «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», позволяющая студентам направления подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» получать дополнительную квалификацию, а затем ежегодно повышать ее. Теоретическая часть обучения прошла на базе СурГУ, а практическая ‒ на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Сургут». В июле этого года состоится квалификационный экзамен с участием представителей Общества в качестве экспертов. На каждом курсе у ребят будет возможность повысить свой квалификационный разряд.

Все это позволяет выстроить непрерывную систему подготовки кадров – от рабочих профессий до инженерных специальностей.

При этом карьерный рост внутри предприятия вполне реален.

«Как правило, все выпускники начинают свой путь с рабочей позиции – программа уже дает возможность получить рабочую профессию, что является серьезным стартовым преимуществом. В дальнейшем сотрудник повышает разряд, получает дополнительные знания в учебном центре компании. При желании и стремлении развиваться дорога открыта в инженеры, затем – в руководители. Таких примеров в организации очень много. Главное – личная мотивация самого студента, при этом все условия для профессионального роста ему будут предоставлены», – говорит Дмитрий Таранов

Инвестиция, которая окупится через годы

В «Газпром трансгаз Сургут» не скрывают: эффект от этой работы не появится завтра. Это долгосрочный проект.

«Это именно стратегическая инвестиция в регион. Через пять-десять лет программа создаст устойчивый кадровый резерв и будет способствовать дальнейшему развитию энергетического комплекса Югры. Поэтому предприятие сегодня одновременно развивает производственные мощности, применяет современные технологии и инвестирует в людей», ‒ уверен Давыд Глуховский.

Справка

Направление «Теплоэнергетика и теплотехника» открылось в Сургутском государственном университете в 2026 году и стало единственным в ХМАО. Студенты будут изучать проектирование, эксплуатацию и управление системами тепло- и энергоснабжения, работу тепловых электростанций, промышленных котельных, систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Обучение ведется по очной и заочной формам, на очное отделение предусмотрено 15 бюджетных мест. Во время учебы студенты смогут проходить практику на площадках ООО «Газпром трансгаз Сургут», а после выпуска работать на предприятиях нефтегазовой отрасли, энергетики, ЖКХ и промышленности.

Erid:2SDnje6h9Kg
Реклама. ИНН 7707083893
ООО «Астра Медиа»


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 13:33, просмотров: 311, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Власти Югры ищут инвестора для восстановления старинного дома в Ханты-Мансийске 383
  2. ​Семейная ипотека показала рост в июне 332
  3. ​Ремонт улицы Фёдорова в Сургуте выполнен на 75% 330
  4. Жители трех домов на проспекте Ленина в Сургуте частично останутся без холодной воды 13-15 июля 327
  5. Беспилотники в Югре помогают энергетикам, спасателям и строителям 318
  6. ​От учебы к профессии: «Газпром трансгаз Сургут» и СурГУ объединились, чтобы готовить инженеров для предприятий Югры 311
  7. ​Сквер «Энергетиков» в Сургуте обновят в 2027 году по нацпроекту 308
  8. ​В Сургуте старые дома у Саймы заменят многоэтажками с детсадом и набережной 298
  9. Местные власти в Югре смогут протаскивать многоэтажные жилые дома в Генплан без согласования с жителями 295
  10. ​Заплата из собственного сердца: врачи Сургута спасли трехмесячного малыша 295
  1. Причины остаться 1940
  2. Ночью в Сургуте молодой водитель пытался проехать на красный и устроил ДТП — погибли два человека 1830
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 июля? // АФИША 1784
  4. ​Владимир Болотов: «Нам важно удержать в Сургуте молодых, активных и квалифицированных людей» 1743
  5. ​Спор вокруг намыва песка у «Боровой» в Сургуте дошел до Минприроды 1709
  6. Власти Югры одобрили жилую застройку возле «Долины нищих» в Сургуте 1682
  7. ​Любовь на высоте: россиянин сделал предложение на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке 1666
  8. Сургутское «Наше время» со следующего года не сможет трудоустраивать школьников и платить им зарплату 1655
  9. ​На улице Музейной в Сургуте появился новый арт-объект 1614
  10. В Югре есть 3 тысячи вакансий с предложением 200 тысяч рублей и выше 1561
  1. ​Только 2% россиян готовы переехать в Сургут 9154
  2. ​В бензиновой стране бензиновый коллапс? 7409
  3. Сургутяне вышли с мольбертами в Сквер журналиста // ФОТОРЕПОРТАЖ 7204
  4. ​В российских детсадах с сентября изменят подход к занятиям и оформлению помещений 5477
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-14 июня? // АФИША 4965
  6. ​Цены на топливо в Сургуте вновь пошли вверх 4936
  7. ​В Югорске открылся обновленный офис Сбера 4282
  8. ​В Сургуте частично перекроют движение у памятника основателям города до 5 июля 3604
  9. ​Народные комиссии проверили новый ФАП в Викуловском округе и больницу в Абатском 3563
  10. В Сургуте продолжается строительство важной транспортной артерии для западной части города 3495

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика