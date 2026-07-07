В СурГУ открыли единственное в Югре направление по теплоэнергетике при поддержке «Газпром трансгаз Сургут»

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Еще несколько лет назад крупные предприятия решали кадровый вопрос привычным способом: искали специалистов по всей стране, приглашали выпускников технических вузов, предлагали им работу и рассчитывали, что они останутся в регионе. Сегодня эта модель перестает работать.
Конкуренция за инженеров растет, молодежь все реже готова переезжать на Север, а предприятия топливно-энергетического комплекса все острее ощущают нехватку специалистов.
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» решили отказаться от роли наблюдателя и стать участником процесса подготовки кадров.
Результатом этой работы стало открытие в Сургутском государственном университете нового направления ‒ «Теплоэнергетика и теплотехника». Особенность программы – в формате подготовки: она выстроена в тесной связке с работодателем, ООО «Газпром трансгаз Сургут», и ориентирована на реальные кадровые потребности предприятий региона.
«Сегодня не хватает инженеров, способных проектировать и эксплуатировать теплоэнергетическое оборудование, анализировать режимы и повышать надежность систем», – отмечает начальник пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Сургут», председатель Ассоциации выпускников СурГУ и член Попечительского совета университета Давыд Глуховский.
В компании подчеркивают: открытие нового направления – лишь часть гораздо более масштабной стратегии.
Не работодатель, а партнер
Обычно взаимодействие предприятий и университетов начинается тогда, когда студентов отправляют на производственную практику.
В этой истории все произошло иначе. «Газпром трансгаз Сургут» стал одним из инициаторов появления новой образовательной программы и включился в работу задолго до первого набора студентов.
Компания участвовала в подготовке учебного плана, помогала университету при лицензировании направления, оценивала содержание дисциплин, а теперь будет сопровождать студентов на протяжении всего обучения.
«Участие в создании программы позволяет предприятию формировать подготовку студентов под реальные технологические процессы с учетом специфики производства, а не искать готовых специалистов с рынка», – объясняет заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Сургут» Дмитрий Таранов.
Такой подход позволяет решить сразу две задачи. Университет получает современную образовательную программу, а предприятие – выпускников, которые понимают реальные требования отрасли.
Почему специалистов решили готовить именно в Сургуте
Попытки искать инженеров в других регионах предприятие предпринимало неоднократно.
Главный энергетик – начальник отдела главного энергетика ООО «Газпром трансгаз Сургут» Андрей Жеребцов вспоминает, что представители компании ездили в ведущие технические университеты страны – в Томск, Иваново, встречались со студентами, приглашали их на практику.
Однако ожидаемого результата это не принесло.
«Меня самого удивляет, что каждый год выпускается большое количество специалистов этого профиля, а предприятия при этом испытывают кадровый дефицит. Это говорит о том, что далеко не все выпускники идут работать по профессии. А за тех ребят, которые действительно осознанно выбрали эту специальность и хорошо учатся, идет серьезная конкуренция», – говорит он.
По словам Дмитрия Таранова, гораздо эффективнее готовить инженеров там, где они будут работать:
«Решение готовить инженеров в Сургуте продиктовано необходимостью снизить зависимость региона от привлечения специалистов извне».
Кроме того, выпускники сургутских школ гораздо чаще связывают свое будущее именно с Югрой.
Максимум практики
Главное отличие новой программы – тесная связь с производством.
«Мы стараемся максимально приблизить программу к реальным условиям производства. Чтобы у будущих специалистов не возникало большого разрыва между учебной программой и тем, с чем они столкнутся на предприятии», – говорит Андрей Жеребцов.
Во время обучения студенты будут проходить практику непосредственно на производственных объектах. Причем речь идет не только о знакомстве с оборудованием.
«У студентов будет возможность общаться с практиками, задавать вопросы инженерам, которые непосредственно эксплуатируют это оборудование. Кроме того, мы будем предлагать студентам реальные производственные кейсы для курсовых и дипломных работ. Хотелось бы, чтобы молодое поколение предлагало свои, новые варианты решения наших производственных задач», – отмечает Андрей Жеребцов.
Давыд Глуховский подчеркивает ‒ сотрудничество не закончится после прохождения практики:
«Компания будет сопровождать студентов весь период обучения через организацию практик, стажировок и участие своих экспертов в учебном процессе. Студенты будут проходить практику на площадках предприятия. Несомненно, лучших мы будем рассматривать как кандидатов к трудоустройству».
Почему теплоэнергетика – профессия будущего
Для северного региона теплоэнергетика – не просто одна из инженерных специальностей. Это направление, от которого напрямую зависит работа предприятий и комфорт тысяч людей.
«Представьте: зимой вы приходите домой после прогулки в хороший мороз. Заходите в теплый дом – и сразу возникает ощущение комфорта, уюта и спокойствия. Учитывая наш климатический пояс, без тепла в северных регионах просто невозможно», – говорит Андрей Жеребцов.
По его словам, ошибка инженера здесь может иметь гораздо более серьезные последствия, чем в регионах с мягким климатом:
«Наши компрессорные станции работают автономно. Принятие неправильного решения или некорректной эксплуатации оборудования, и последствия могут быть очень серьезными. Кроме того, на станциях работает вахтовый персонал. Нарушение теплоснабжения в период низких температур – это уже вопрос не только комфорта, но и безопасности людей».
Именно поэтому предприятие заинтересовано в подготовке инженеров, которые будут понимать специфику работы на Севере еще до прихода на производство.
От рабочей профессии до руководителя
Параллельно «Газпром трансгаз Сургут» сотрудничает с СурГУ в рамках получения студентами первой рабочей профессии. Для этого общими усилиями была разработана программа профессионального обучения «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», позволяющая студентам направления подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» получать дополнительную квалификацию, а затем ежегодно повышать ее. Теоретическая часть обучения прошла на базе СурГУ, а практическая ‒ на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Сургут». В июле этого года состоится квалификационный экзамен с участием представителей Общества в качестве экспертов. На каждом курсе у ребят будет возможность повысить свой квалификационный разряд.
Все это позволяет выстроить непрерывную систему подготовки кадров – от рабочих профессий до инженерных специальностей.
При этом карьерный рост внутри предприятия вполне реален.
«Как правило, все выпускники начинают свой путь с рабочей позиции – программа уже дает возможность получить рабочую профессию, что является серьезным стартовым преимуществом. В дальнейшем сотрудник повышает разряд, получает дополнительные знания в учебном центре компании. При желании и стремлении развиваться дорога открыта в инженеры, затем – в руководители. Таких примеров в организации очень много. Главное – личная мотивация самого студента, при этом все условия для профессионального роста ему будут предоставлены», – говорит Дмитрий Таранов
Инвестиция, которая окупится через годы
В «Газпром трансгаз Сургут» не скрывают: эффект от этой работы не появится завтра. Это долгосрочный проект.
«Это именно стратегическая инвестиция в регион. Через пять-десять лет программа создаст устойчивый кадровый резерв и будет способствовать дальнейшему развитию энергетического комплекса Югры. Поэтому предприятие сегодня одновременно развивает производственные мощности, применяет современные технологии и инвестирует в людей», ‒ уверен Давыд Глуховский.
Справка
Направление «Теплоэнергетика и теплотехника» открылось в Сургутском государственном университете в 2026 году и стало единственным в ХМАО. Студенты будут изучать проектирование, эксплуатацию и управление системами тепло- и энергоснабжения, работу тепловых электростанций, промышленных котельных, систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Обучение ведется по очной и заочной формам, на очное отделение предусмотрено 15 бюджетных мест. Во время учебы студенты смогут проходить практику на площадках ООО «Газпром трансгаз Сургут», а после выпуска работать на предприятиях нефтегазовой отрасли, энергетики, ЖКХ и промышленности.
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