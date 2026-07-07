В СурГУ открыли единственное в Югре направление по теплоэнергетике при поддержке «Газпром трансгаз Сургут»

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Еще несколько лет назад крупные предприятия решали кадровый вопрос привычным способом: искали специалистов по всей стране, приглашали выпускников технических вузов, предлагали им работу и рассчитывали, что они останутся в регионе. Сегодня эта модель перестает работать.

Конкуренция за инженеров растет, молодежь все реже готова переезжать на Север, а предприятия топливно-энергетического комплекса все острее ощущают нехватку специалистов.

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» решили отказаться от роли наблюдателя и стать участником процесса подготовки кадров.

Результатом этой работы стало открытие в Сургутском государственном университете нового направления ‒ «Теплоэнергетика и теплотехника». Особенность программы – в формате подготовки: она выстроена в тесной связке с работодателем, ООО «Газпром трансгаз Сургут», и ориентирована на реальные кадровые потребности предприятий региона.

«Сегодня не хватает инженеров, способных проектировать и эксплуатировать теплоэнергетическое оборудование, анализировать режимы и повышать надежность систем», – отмечает начальник пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Сургут», председатель Ассоциации выпускников СурГУ и член Попечительского совета университета Давыд Глуховский.

В компании подчеркивают: открытие нового направления – лишь часть гораздо более масштабной стратегии.

Не работодатель, а партнер

Обычно взаимодействие предприятий и университетов начинается тогда, когда студентов отправляют на производственную практику.

В этой истории все произошло иначе. «Газпром трансгаз Сургут» стал одним из инициаторов появления новой образовательной программы и включился в работу задолго до первого набора студентов.

Компания участвовала в подготовке учебного плана, помогала университету при лицензировании направления, оценивала содержание дисциплин, а теперь будет сопровождать студентов на протяжении всего обучения.

«Участие в создании программы позволяет предприятию формировать подготовку студентов под реальные технологические процессы с учетом специфики производства, а не искать готовых специалистов с рынка», – объясняет заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Сургут» Дмитрий Таранов.

Такой подход позволяет решить сразу две задачи. Университет получает современную образовательную программу, а предприятие – выпускников, которые понимают реальные требования отрасли.

Почему специалистов решили готовить именно в Сургуте

Попытки искать инженеров в других регионах предприятие предпринимало неоднократно.

Главный энергетик – начальник отдела главного энергетика ООО «Газпром трансгаз Сургут» Андрей Жеребцов вспоминает, что представители компании ездили в ведущие технические университеты страны – в Томск, Иваново, встречались со студентами, приглашали их на практику.

Однако ожидаемого результата это не принесло.

«Меня самого удивляет, что каждый год выпускается большое количество специалистов этого профиля, а предприятия при этом испытывают кадровый дефицит. Это говорит о том, что далеко не все выпускники идут работать по профессии. А за тех ребят, которые действительно осознанно выбрали эту специальность и хорошо учатся, идет серьезная конкуренция», – говорит он.

По словам Дмитрия Таранова, гораздо эффективнее готовить инженеров там, где они будут работать:

«Решение готовить инженеров в Сургуте продиктовано необходимостью снизить зависимость региона от привлечения специалистов извне».

Кроме того, выпускники сургутских школ гораздо чаще связывают свое будущее именно с Югрой.

Максимум практики

Главное отличие новой программы – тесная связь с производством.

«Мы стараемся максимально приблизить программу к реальным условиям производства. Чтобы у будущих специалистов не возникало большого разрыва между учебной программой и тем, с чем они столкнутся на предприятии», – говорит Андрей Жеребцов.

Во время обучения студенты будут проходить практику непосредственно на производственных объектах. Причем речь идет не только о знакомстве с оборудованием.

«У студентов будет возможность общаться с практиками, задавать вопросы инженерам, которые непосредственно эксплуатируют это оборудование. Кроме того, мы будем предлагать студентам реальные производственные кейсы для курсовых и дипломных работ. Хотелось бы, чтобы молодое поколение предлагало свои, новые варианты решения наших производственных задач», – отмечает Андрей Жеребцов.

Давыд Глуховский подчеркивает ‒ сотрудничество не закончится после прохождения практики:

«Компания будет сопровождать студентов весь период обучения через организацию практик, стажировок и участие своих экспертов в учебном процессе. Студенты будут проходить практику на площадках предприятия. Несомненно, лучших мы будем рассматривать как кандидатов к трудоустройству».

Почему теплоэнергетика – профессия будущего

Для северного региона теплоэнергетика – не просто одна из инженерных специальностей. Это направление, от которого напрямую зависит работа предприятий и комфорт тысяч людей.

«Представьте: зимой вы приходите домой после прогулки в хороший мороз. Заходите в теплый дом – и сразу возникает ощущение комфорта, уюта и спокойствия. Учитывая наш климатический пояс, без тепла в северных регионах просто невозможно», – говорит Андрей Жеребцов.

По его словам, ошибка инженера здесь может иметь гораздо более серьезные последствия, чем в регионах с мягким климатом:

«Наши компрессорные станции работают автономно. Принятие неправильного решения или некорректной эксплуатации оборудования, и последствия могут быть очень серьезными. Кроме того, на станциях работает вахтовый персонал. Нарушение теплоснабжения в период низких температур – это уже вопрос не только комфорта, но и безопасности людей».

Именно поэтому предприятие заинтересовано в подготовке инженеров, которые будут понимать специфику работы на Севере еще до прихода на производство.

От рабочей профессии до руководителя

Параллельно «Газпром трансгаз Сургут» сотрудничает с СурГУ в рамках получения студентами первой рабочей профессии. Для этого общими усилиями была разработана программа профессионального обучения «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», позволяющая студентам направления подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» получать дополнительную квалификацию, а затем ежегодно повышать ее. Теоретическая часть обучения прошла на базе СурГУ, а практическая ‒ на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Сургут». В июле этого года состоится квалификационный экзамен с участием представителей Общества в качестве экспертов. На каждом курсе у ребят будет возможность повысить свой квалификационный разряд.

Все это позволяет выстроить непрерывную систему подготовки кадров – от рабочих профессий до инженерных специальностей.

При этом карьерный рост внутри предприятия вполне реален.

«Как правило, все выпускники начинают свой путь с рабочей позиции – программа уже дает возможность получить рабочую профессию, что является серьезным стартовым преимуществом. В дальнейшем сотрудник повышает разряд, получает дополнительные знания в учебном центре компании. При желании и стремлении развиваться дорога открыта в инженеры, затем – в руководители. Таких примеров в организации очень много. Главное – личная мотивация самого студента, при этом все условия для профессионального роста ему будут предоставлены», – говорит Дмитрий Таранов

Инвестиция, которая окупится через годы

В «Газпром трансгаз Сургут» не скрывают: эффект от этой работы не появится завтра. Это долгосрочный проект.

«Это именно стратегическая инвестиция в регион. Через пять-десять лет программа создаст устойчивый кадровый резерв и будет способствовать дальнейшему развитию энергетического комплекса Югры. Поэтому предприятие сегодня одновременно развивает производственные мощности, применяет современные технологии и инвестирует в людей», ‒ уверен Давыд Глуховский.

Справка

Направление «Теплоэнергетика и теплотехника» открылось в Сургутском государственном университете в 2026 году и стало единственным в ХМАО. Студенты будут изучать проектирование, эксплуатацию и управление системами тепло- и энергоснабжения, работу тепловых электростанций, промышленных котельных, систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Обучение ведется по очной и заочной формам, на очное отделение предусмотрено 15 бюджетных мест. Во время учебы студенты смогут проходить практику на площадках ООО «Газпром трансгаз Сургут», а после выпуска работать на предприятиях нефтегазовой отрасли, энергетики, ЖКХ и промышленности.

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