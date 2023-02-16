Российские эксперты отрасли высоко оценивают показатели югорского застройщика

Крупный строительный холдинг «Сибпромстрой» существенно улучшил свои позиции в рейтингах по объему ввода жилья и скорости возведения объектов. Обновленные данные опубликовал специализированный портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ).

Согласно данным портала ЕРЗ, компания по итогам 2022 года заняла первое место по объему ввода жилья в Югре и 29 строчку по данному показателю в целом по стране (годом ранее – 121-е место) и четвертую — по скорости строительства в РФ (до этого — 17 место).

Помимо этого, эксперты портала присвоили «Сибпромстрою» максимальное значение показателя соблюдения декларируемого срока ввода жилья — «5».

Также по оценке «ЕРЗ» детища компании нередко становятся лидерами в рейтингах жилых комплексов по Югре и попадают в число лучших по стране. Стоит отметить, что портал отличается других агрегаторов новостроек тем, что не размещает хвалебные рекламные тексты. Специалисты собирают информацию о домах по более чем 100 параметрам, имеющим значимость для потребителя, и дают объективную оценку. Ожидаемо, что по «Сибпромстрою» она высокая, ведь предприятие входит в перечень системообразующих в России и имеет огромный опыт в отрасли — холдинг на рынке уже около 30 лет, им успешно построено без малого три миллиона квадратных метров жилья.

ГК Сибпромстрой ЖК "На Сайме"

В настоящий момент застройщик возводит или уже реализует современное и доступное жилье в ряде населенных пунктов Югры, таких как Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Когалым, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, а также за пределами округа — под российской столицей и в Белгороде. Ознакомиться с актуальными предложениями можно на его официальном сайте.

Напомним, по итогам 2022 года «Сибпромстрой» ввел в эксплуатацию в Югре порядка 189 тысяч кв. м. жилья. Кроме того, компания занимается строительством социальных объектов. Так, в Сургуте заканчивается строительство школы в микрорайоне №42, строится школа-сад в микрорайоне «Голд фиш», школа и сад в ЖК «Марьина гора». Готовится к открытию дорога, первая в городе, построенная по концессии. А в микрорайоне №17 в Нефтеюганске уже работает билдинг-сад на 120 мест.

Справка: Ознакомиться с другой информацией о застройщике и его актуальными предложениями можно на официальном сайте компании или в отделе продаж в Сургуте, ул. Есенина, 2. Запись на консультацию и просмотр квартир проводится по телефону 8 (3462) 600-190.