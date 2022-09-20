Эксперты Единого ресурса застройщиков высоко оценили жилье югорской компании

По итогам сентябрьского Общероссийского рейтинга «ТОП жилых комплексов» новостройки «Сибпромстроя» стали лидерами по Югре, и вошли в топ-10 лучших ЖК России. Данные приводит Единый ресурс застройщиков.

К примеру, ЖК «Зеленый» в Сургуте, располагающийся между улицей Есенина и Тюменским трактом, занял первое место в округе среди малоэтажных домов. И седьмое место по стране в аналогичной номинации. В комплексе из семи четырехэтажных корпусов застройщик продает готовые квартиры — 1-2- и 3-комнатные. Жилье можно приобрести с отделкой, без первоначального взноса, и в ипотеку всего под 0,1 процента. Подробнее можно почитать тут.

Также в Сургуте компании принадлежат такие жилые комплексы, как «Белые ночи», «Голд Фиш», «Жемчужина Оби», «На Сайме» и «Смайл».

ЖК «На Сайме»

В регионе «Сибпромстрой» строит современное, но доступное жилье еще в ряде городов: Нефтеюганск, Когалым, Пыть-Ях, Белый Яр и Барсово (Сургутский район). Оно также получает высокие оценки от экспертов отрасли. Так, ЖК «Притяжение» в Когалыме на первом месте в Югре в топе жилых комплексов ЕРЗ за сентябрь. Как и ЖК «Заречный» в Нефтеюганске.

Строительный холдинг возводит дома и под российской столицей, а также в Белгороде. Новостройки компании составляют хорошую конкуренцию «коллегам» не только в родном регионе, но и за его пределами. В подтверждение тому — ЖК «Первый Зеленоградский». Благодаря ему «Сибпромстрой» третий месяц подряд занимает седьмое место в рейтинге застройщиков по потребительским качествам жилых комплексов в Московской области.

«Первый Зеленоградский» располагается в двух километрах от Зеленограда — города, который считается лидером в экологическом рейтинге округов Москвы. Рядом лесопарковая зона, река Горетовка и родник. В 15-20 минутах места для купания — река Истра, Школьное озеро, Городской пруд и Черное озеро. В этом экологически чистом месте Подмосковья в жилом комплексе «Сибпромстроя» квартиры можно купить, начиная с 5,52 млн рублей.

Не можем не рассказать и о том, что компания за восемь месяцев текущего года улучшила свои позиции в топе застройщиков по объему ввода жилья в Югре, переместившись на первое место. За этот срок в регионе «Сибпромстрой» ввел в эксплуатацию восемь новостроек в четырех жилых комплексах. И это при том, что холдингу в первом полугодии пришлось в два раза снизить производственные планы на 2022 год из-за ограничений в госпрограмме. Об этом мы писали тут.