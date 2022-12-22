Идет приемка новой дороги в Сургуте — первой в городе, построенной по концессии. Речь идет о продолжении Комсомольского проспекта в сторону реки Сайма и в направлении набережной Кайдалова. По договору ввести объект в эксплуатацию должны до 15 февраля, а транспорт по нему пустят в начале марта.

Застройщик — компания «Сибпромстрой», которая в феврале уходящего года заключила концессионное соглашение на строительство дороги с городской администрацией. Подтолкнуло компанию к этому возведение жилого комплекса, к которому не было подъездных путей, и забота о жителях микрорайона.

«Мы ввели в этом районе города жилой комплекс «На Сайме». Он достаточно большой — порядка 30 тысяч квадратных метров. И для того, чтобы не было транспортного коллапса на этом участке из-за появления новых жителей, и появилась идея строительства дороги», — поясняло ранее руководство «Сибпромстроя». Основная задача нового 400-метрового участка проспекта Комсомольский — социальная, а именно – разгрузить трафик.

Стоимость строительно-монтажных работ — 287 миллионов рублей.

ГК «Сибпромстрой» ЖК «На Сайме»

И вот первая дорога в городе, построенная по концессии, готова. Опыт можно перенимать или использовать в дальнейшем. Однако руководство «Сибпромстроя» признается, что следующего раза может и не быть.

«Мы решили попробовать пройти этой дорогой, чтобы узнать о подводных камнях. Но сразу скажу, без крайней необходимости в будущем мы в концессию входить не будем — это очень сложный процесс. Вся эта волокита, бюрократия...», — пояснил журналистам соучредитель компании Николай Сторожук. А вот если процесс упростится, то и решение застройщика может измениться. Пока же «Сибпромстрою» в течение пяти лет предстоит отвечать за эксплуатацию и содержание участка.