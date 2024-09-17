Тобольск – отличный пример того, как регион даёт раскрыться не-столичному городу

Регулярно на глаза попадаются новости из Тобольска. Формально это второй город Тюменской области (хотя фактически второй Сургут, если брать всю «матрешку»). И «старые» представления о нем как о некоем вторичном захолустье, мягко скажем, преувеличены.

Лично для меня стало открытием, что 100-тысячный Тобольск имеет собственный бюджет объемом 34,6 млрд рублей. Для сравнения – у Ханты-Мансийска на почти те же 110 тысяч человек – 13,6 миллиардов, у Сургута на 425 тысяч – 41,2 миллиарда, у Тюмени на более чем 800 тысяч – 40,7 млрд рублей. Так что Тобольск при пересчете бюджетного рубля на душу населения – богатенький буратино на фоне столицы своего субъекта федерации (впрочем, столицы отличаются тем, что туда, помимо муниципальных ресурсов, стягиваются еще и существенные деньги из региональной казны).

И творятся в Тобольске дела соответствующие. То СИБУР запускает Центр пилотирования технологий получения базовых полимеров с объемом инвестиций в 6 млрд рублей, то частный оператор строит четырехзвездную гостиницу со SPA-комплексом за 2 млрд рублей. Я уж молчу, что в Тобольске появился второй по счету (после Талакана) построенный с нуля аэропорт в новейшей истории страны. Молчу и про фестивали, типа «Лето в Тобольском Кремле» или «Абалакское поле», куда собираются огромные толпы народа с разных городов. Кстати, ожидается, что дорога между Тюменью и Тобольском к 2027 году станет четырехполосной на всем своем протяжении.

Не знаю, в чем секрет. То ли «тюменская школа» управления. То ли волшебная сила СИБУРа, который своим заводом вдохнул в территорию невероятные миллиарды (но и это не случилось бы без акцента тюменских губернаторов на привлечение инвестиций). Но выглядит это внушительно – да, Тобольск это второй город в регионе, но по масштабу творящихся там проектов и позитивных изменений его жители вряд ли ощущают себя «обиженными».

В общем, пожелание очевидно: давайте у нас в Югре тоже и во втором, и в третьем, и в четвертом городе будут происходить такие крутые перемены и мощные проекты, что все будут рады и горды за малую родину, безо всякого «бухтения» в адрес столицы.