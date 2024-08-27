В Тобольске построят Центр пилотирования технологий производства полимеров

Началось строительство первого в России Центра пилотирования технологий получения базовых полимеров. Масштабный проект стоимостью более 6 млрд рублей реализует в Тобольске компания СИБУР, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

«Полиэтилен и полипропилен – наиболее востребованные полимеры в экономике страны, они критически важны для строительства, машиностроения, производства потребительских товаров и других отраслей», – прокомментировал замглавы Минпромторга России Михаил Юрин.

Как отмечают в Минпромторге РФ, проектная мощность центра составит до 300 тонн базовых полимеров в год, это обеспечит тестирование более 90% спектра технологий их производства. Научный центр станет важным звеном в процессе разработки и масштабирования специальных компонентов и востребованных синтетических материалов.

Запуск Центра пилотирования технологий производства полимеров позволит сократить срок вывода новых продуктов на рынок до 10 раз. Целью проекта является 100% самообеспеченность страны спецкомпонентами. От их доступности к 2030 году будет зависеть ежегодный выпуск до 15 млн тонн современных синтетических материалов.