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​Из варяг в ханты

«Мангазейский ход» в Сургуте – этнофестиваль с большой перспективой, но его нужно развивать

​Из варяг в ханты
Фото ИКЦ «Старый Сургут»

В воскресенье, 2 июня, в Сургуте в очередной раз пройдет исторический и этнофестиваль «Мангазейский ход». Надо сказать, что конкретно я – целевая аудитория подобных мероприятий. Мне нравятся все типы исторической реконструкции (до наполеоновских войн) и того, что называется «ролевыми играми» в смысле воспроизведения событий из фэнтезийных миров типа «Властелина колец». Этническая музыка – вообще супер. Именно поэтому я прожужжал аудитории siapress.ru и своим коллегам все уши тобольским «Абалакским полем» – мне кажется, это крайне удачный межрегиональный этнофестиваль, который сейчас по ряду причин находится в анабиозе.

Так вот, «Мангазейский ход». Конечно, я рад, что подобное в Сургуте в принципе есть. Но в то же время у меня есть пара соображений, если угодно, пожеланий.

Первое. Очень странный механизм с билетами. То есть для попадания на мероприятие нужно заранее прийти в «Старый Сургут» и бесплатно получить контрамарку. После чего в нужный день прибыть на точку, где развернутся события (территория «Ледового дворца») и зайти. Причем количество мест ограничено.

Я предполагаю и допускаю, что дело в какой-то сложной антитеррористической бюрократии. Знаете, из разряда ситуаций, когда одно ведомство требует, чтобы определенная дверь была закрыта (дабы враги не просочились), а другое ведомство говорит, что она должна быть открыта (чтобы при пожаре можно было убежать). Вот и здесь, возможно, так – с одной стороны, нужно провести хорошее мероприятие и отчитаться о количестве посетителей, с другой – нужно всех этих людей оградить от любых возможных опасностей. И бедные организаторы выкручиваются, как могут. Давайте пока спишем это на сложные времена, которые рано или поздно закончатся, и мы вернемся к нормальной жизни с нормальными массовыми фестивалями, куда любой может прийти по своему желанию в любое время.

Второе. Довольно короткая программа. Опять же, возможно, ввиду обстоятельств из пункта №1. Площадки будут работать с 13 часов, официальное открытие – в 14 часов, и вроде как около 17 все должно свернуться. Будем откровенны – на «фестиваль» не тянет. Локальное небольшое мероприятие – да. Но хочется-то настоящий фестиваль!

А это значит – хотя бы два дня мощного действа. И с точки зрения исторической реконструкции, и с точки зрения культурного наполнения. Массовые сражения по версии Сибири XVI века, какие-нибудь турниры по боям один на один, два на два, пять на пять между реконструкторами, соревнования по стрельбе из лука, конкурс на лучший легкий корабль, который команды будут строить за месяц до мероприятия, и так далее. Аналогично – с музыкой. Два дня по принципу: сначала малоизвестные местные коллективы, вечером – более крутые хэдлайнеры.

Сама по себе тематика Мангазейского хода открывает широчайший простор для творчества и фантазии. Почитайте на досуге двухтомный роман «Тобол» от Алексея Иванова – он рассказывает о событиях на век позже расцвета и упадка Мангазейского морского хода, но это целый эпос, местами покруче импортной «Игры престолов». Какие истории с казаками, русскими купцами, местными северными народами, поляками, англичанами, шведами и еще бог знает с кем можно разворачивать на сургутской земле – и это будет круто, аутентично и привлекательно. И люди будут приезжать, чтобы погрузиться в эту атмосферу. Но для этого нужен классный творческий продукт.

Точно знаю, что в Сургуте найдутся люди, способные подобный продукт создать. Надеюсь, что им дадут свободу и ресурсы для подобного. Наверное, не сегодня и не завтра, но послезавтра такое вполне выполнимо.


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Сегодня в 17:21, просмотров: 92, комментариев: 0
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