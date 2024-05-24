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В Сургуте пройдет фестиваль исторического моделирование и этномузыки «Мангазейский ход»

Сургутяне вновь отправятся на «Мангазейский ход»

В Сургуте пройдет фестиваль исторического моделирование и этномузыки «Мангазейский ход»
Фото ИКЦ «Старый Сургут»

Июнь в Сургуте будет богат на различные массовые мероприятия, и первым среди них станет фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход». Погрузиться в позднее сибирское Средневековье можно будет 2 июня на территории возле Ледового дворца спорта (Югорский тракт, 40). Организатором мероприятия выступает историко-культурный центр «Старый Сургут» при поддержке департамента культуры и молодежной политики городской администрации.

«В ходе фестиваля оживут картины прошлого, будут воссозданы сцены освоения северных земель XVI-XVIII вв. и становления первых сибирских городов. Вход на мероприятие будет организован по пригласительным билетам. Их можно получить в кассе ИКЦ «Старый Сургут» (центральный вход) по адресу: ул. Энергетиков, 2. Режим работы кассы: среда-воскресенье с 10.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Спешите, количество билетов ограничено», – рассказывают организаторы фестиваля.

Работа фестивальной площадки начнется 2 июня в 13 часов. Уже в это время посетители смогут посетить тематические зоны «Лагерь служилых людей» с интерактивной выставкой доспехов и снаряжения, а также сделать снимки на фотозонах «Острог» и «Мангазейский ход». Непосредственно открытие фестиваля намечено на 14 часов – участники военно-исторического клуба «Служилые люди Сибири» из Омска покажут пролог под названием «Под парусом в Сибирь».

С 14.30 до 16.00 для участников и гостей «Мангазейского хода» выступит музыкальная группа «Новая Азия» из Горно-Алтайска. Этот коллектив играет этническую музыку с многогранным горловым пением от Добрыни Сатина – солиста «Новой Азии» называют «одним из главных творческих амбассадоров Алтая». В 2022 году музыканты стали лауреатами премии Russian World Music Chart.

Далее продолжится работа площадки «Лагерь служилых людей», где можно будет посмотреть на военное снаряжение былых времен, а также лично его попробовать под присмотром опытных инструкторов. Рядом будут проходить мастер-классы по традиционным ремеслам: урало-сибирская роспись, ткачество, вязание, создание украшений из мельхиора и монет, изготовление керамики. Разумеется, будут мастер-классы по творчеству и культуре коренных народов Севера – гости «Мангазейского хода» смогут попробовать себя в изготовлении мансийского платья, чулок с орнаментами, плетении бисера и многом другом. Работа всех площадок завершится в 17 часов.

Справка «НГ»:

С исторической точки зрения «Мангазейский ход» – это преимущественно водный торговый путь от устья Северной Двины (у Белого моря, где сейчас находится Архангельск) до Тазовской губы и далее по реке Таз до города Мангазея, когда он существовал (сейчас это север Красноселькупского района Ямала). Сложился этот маршрут через Белое, Баренцево и Карское море в XVI веке в основном для торговли пушниной. Мангазейский ход пользовался большой популярностью, в том числе, у иностранных судов. Столь глубокое проникновение кораблей из западных стран сразу после тяжелого Смутного времени беспокоило центральную власть, поэтому в 1619 году Москва запретила использование морских перевозок для торговли пушниной. В итоге Мангазея пришла в упадок и исчезла.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 14:43, просмотров: 212, комментариев: 0
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