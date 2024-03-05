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Ценное предложение

Как местная власть может реально и без ущерба для экономики влиять на цены

Ценное предложение
Фото предоставлено спикером

В Сургуте запущена акция, в ходе которой местные бизнесы подписывают меморандум об ограничении ценовой надбавки на продукты первой необходимости. Некоторые предприятия уже присоединились к этому призыву городской администрации. Инициатива хороша — если власть высказывает подобное пожелание, то как минимум это демонстрирует ее озабоченность тем, что мы видим на ценниках в супермаркетах, аптеках, других торговых точках. Но сама по себе она несколько напоминает советский подход к хозяйствованию. Когда призывами и декларативными вещами пытались повлиять на экономические процессы. Мы хорошо помним, чем это все закончилось в позднем Советском Союзе: тотальным дефицитом, фактически распределительной системой, при которой основные продукты питания и бытовые товары распределялись по талонам.

Но. Как могли бы власти реально повлиять на частных продавцов продуктов питания, например? Мне не видится ни одного такого механизма, потому что, какой бы регулируемой ни была российская экономика, торговля — это частный бизнес, и он давно уже научился саморегулироваться. И он выживает в нынешних экономических реалиях.

Впрочем, муниципалитет в партнерстве с региональными властями действительно мог бы каким-то образом не то, чтобы сдерживать рост цен, но хотя бы влиять на них. Так, муниципалитет может влиять на снижение розничных цен ценой аренды тех помещений или тех земельных участков, которые он выбрасывает в экономический оборот.

Идем дальше. Протекционная политика, вернее даже не протекционная политика, а преференции для бизнеса, чтобы бизнес снижал свои цены, кроме аренды муниципального имущества, муниципальной земли. Что это может быть? Это налог на землю. Он региональный, и тут все понятно: если есть какой-то бизнес, который или производит товары народного потребления или продукты питания, или который арендует земельный участок – тоже создайте какой-то механизм, при котором цена на продукцию снижалась бы вслед за снижением арендных ставок. Логично? Мне кажется, да.

Третье – это налог на кадастровую стоимость. Совершенно неприятный налог, его платят все предприниматели, у которых есть то или иное имущество. Речь идет о достаточно чувствительных суммах для предпринимателей, и тут можно договариваться. Давайте мы этот налог отменим, но вы будете проводить какую-то соответствующую, выгодную властям политику в области снижения цен на свои продаваемые продукты. Наверное, тоже предмет для переговоров.

Но, если мы призываем предпринимателей как-то регулировать в условиях формально частного рынка цены на отпускаемые продукты, не логично ли было бы с подобным же призывом и даже прямым воздействием обратиться к контролируемым муниципальным предприятиям, которые находятся в собственности властей городских или региональных: к «Городским тепловым сетям», к «Горводоканалу», к управляющим компаниям, к тому же муниципальному хлебозаводу, другим муниципальным важным предприятиям, тарифная политика которых в прямую сегодня влияет на карман граждан? Отсюда же все идет, на самом деле: от тарифов на электричество, от тарифов на теплоэнергию, на коммунальные услуги. Они и тянут за собой всю основную инфляцию.

А вообще, то, что мы обсуждаем, – это приоритет государственной политики: обеспечивать в стране низкую инфляцию, в том числе продуктовую, и проводить политику таким образом, чтобы покупательская способность граждан росла, а не снижалась. К сожалению, здесь муниципалитеты мало что могут предпринять, но на локальных участках вполне можно проводить мероприятия для улучшения местной ситуации с ценами.

По материалам проекта «О чем говорят»


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Сегодня в 10:21, просмотров: 295, комментариев: 0
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