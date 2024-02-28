Пять сургутских товаропроизводителей присоединились к Соглашению по стабилизации цен

На сегодняшний день к Соглашению о принятии мер, направленных на стабилизацию розничных цен на отдельные виды товаров, включенные в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, присоединились ООО Мясокомбинат «Сургутский», АО «Сургутский хлебозавод», ООО «Реатоника» (Фермерский островок), ООО «ТоргСервис 72» и ООО «ТоргСервис 86» (торговая сеть «Светофор»).

Напомним, что Соглашением определено добровольное ограничение торговой наценки не более чем на 10% на мясо птицы, яйца куриные, сахар-песок, муку, хлеб, рис, гречневую крупу, соль, масло подсолнечное. При присоединении к Соглашению хозяйствующий субъект может выбрать один или несколько видов товаров из перечня ограничений на период действия Соглашения до 1 января 2025 года.

При принятии решения о присоединении к Соглашению предпринимателей просят сообщить об этом на адрес электронной почты: shikina_da@admsurgut.ru. Также можно обратиться в управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации Сургута по телефонам: +7 (3462) 52-23-79, +7 (3462) 52-21-03.