Почему качественная новая колония в Югре – правильное решение

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554524"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727577"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=CWNxT1K7zSfDYA+xumk6HX1QgzzxGt779QOSBy2w5UepORujD5f3dj2vhqIfwI1ZOtd0t+cLETID9SwSfsgmTwYtN+IGgjSPdZjyd97YGXbvCjHYHqMg12qH7X1cf69BBInNliMDUA6mF5mJ+8HObEFrdZ3ky1XApOO5T6q8KKmrvPZmbHrNNbzLQxMuXaUa"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=CWNxT1K7zSfDYA+xumk6HX1QgzzxGt779QOSBy2w5UepORujD5f3dj2vhqIfwI1ZOtd0t+cLETID9SwSfsgmTwYtN+IGgjSPdZjyd97YGXbvCjHYHqMg12qH7X1cf69BBInNliMDUA6mF5mJ+8HObEFrdZ3ky1XApOO5T6q8KKmrvPZmbHrNNbzLQxMuXaUa"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "134"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(45) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bbcc6ee059283fadb0693442ddcc32a1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:08:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "134"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554554"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727576"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=LDsStz4MQCHNbUEW5z+gXikjQNI++aCt0yqRAKe4G0W9tswFhbIPfOIR1XK9nUt35/JEJiTUJslbCSVLgXBrc2Q64RC3h8I0xRYn4W7hLbZrX5qCNPNM5CsSSaZPmiuTWbGn274KuEc/lV3ggpHvSQhx87RkF1byIHcVpojtRPORLs7k952uVMwGVz/28ndG"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=LDsStz4MQCHNbUEW5z+gXikjQNI++aCt0yqRAKe4G0W9tswFhbIPfOIR1XK9nUt35/JEJiTUJslbCSVLgXBrc2Q64RC3h8I0xRYn4W7hLbZrX5qCNPNM5CsSSaZPmiuTWbGn274KuEc/lV3ggpHvSQhx87RkF1byIHcVpojtRPORLs7k952uVMwGVz/28ndG"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "135"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(43) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5b50f046981a8db2e4743d64ec48ca59.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:09:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "135"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554524"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727577"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=CWNxT1K7zSfDYA+xumk6HX1QgzzxGt779QOSBy2w5UepORujD5f3dj2vhqIfwI1ZOtd0t+cLETID9SwSfsgmTwYtN+IGgjSPdZjyd97YGXbvCjHYHqMg12qH7X1cf69BBInNliMDUA6mF5mJ+8HObEFrdZ3ky1XApOO5T6q8KKmrvPZmbHrNNbzLQxMuXaUa"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=CWNxT1K7zSfDYA+xumk6HX1QgzzxGt779QOSBy2w5UepORujD5f3dj2vhqIfwI1ZOtd0t+cLETID9SwSfsgmTwYtN+IGgjSPdZjyd97YGXbvCjHYHqMg12qH7X1cf69BBInNliMDUA6mF5mJ+8HObEFrdZ3ky1XApOO5T6q8KKmrvPZmbHrNNbzLQxMuXaUa"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "134"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(45) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bbcc6ee059283fadb0693442ddcc32a1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:08:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "134"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554554"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727576"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=LDsStz4MQCHNbUEW5z+gXikjQNI++aCt0yqRAKe4G0W9tswFhbIPfOIR1XK9nUt35/JEJiTUJslbCSVLgXBrc2Q64RC3h8I0xRYn4W7hLbZrX5qCNPNM5CsSSaZPmiuTWbGn274KuEc/lV3ggpHvSQhx87RkF1byIHcVpojtRPORLs7k952uVMwGVz/28ndG"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=LDsStz4MQCHNbUEW5z+gXikjQNI++aCt0yqRAKe4G0W9tswFhbIPfOIR1XK9nUt35/JEJiTUJslbCSVLgXBrc2Q64RC3h8I0xRYn4W7hLbZrX5qCNPNM5CsSSaZPmiuTWbGn274KuEc/lV3ggpHvSQhx87RkF1byIHcVpojtRPORLs7k952uVMwGVz/28ndG"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "135"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(43) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5b50f046981a8db2e4743d64ec48ca59.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:09:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "135"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
СК-МОТОРС ПРЕМИУМ
ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z реклама на siapress.ru
СК-МОТОРС ПРЕМИУМ
ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  88,2829   EUR  96,1657  

Новости

Больше новостей
Ленина вы воспринимаете как…
Комментировать
0
Ваше настроение:
Комментировать
0
Ностальгируете ли вы по 90-м?
Комментировать
0
Больше опросов

​Не сидеть сложа руки

Почему качественная новая колония в Югре – правильное решение

​Не сидеть сложа руки
Фото pixabay.com

Сначала с непониманием, а потом с приятным удивлением прочитал новость о том, что в Югре собираются строить новую колонию на 1,8 тысячи заключенных. Первоначальное непонимание сложилось от того, что вообще-то в России на 1 января 2023 года тюремное население составило 433 тысячи человек – это минимум для нашей новейшей истории (пока отложим разговор, за счет чего произошло резкое снижение числа заключенных в 2022 году, и насколько это вообще нормально, потом вернемся). Для сравнения, в 2000 году заключенных в наших тюрьмах было 925 тысяч. То есть количество «клиентов» ФСИН падает, и чисто логически можно предположить, что новые колонии просто не нужны – места должно хватать.

А вот приятное удивление наступило, когда прочитал подробности – в новой колонии в Югре появится больше возможностей отбывать срок по месту жительства, в улучшенных условиях, а также с повышением качества труда, воспитательной работы, медицины, а также работы общественных организаций.

Разумеется, на эту новость пошли комментарии в духе «тюрьма – не санаторий». Это, как мне видится, типичная советская и до сих пор не изжитая людоедская парадигма о том, что места заключения должны быть максимально страшными, с максимально чудовищными условиями содержания, что вроде как должно пугать людей. Мол, мы знаем – тюрьмы у нас это жуть, поэтому не будем совершать преступления, чтобы туда не попасть. Ну а если кто туда попал, тот должен пройти через ад и чистилище, и, познав на себе все прелести «не санатория», он больше не будет совершать преступлений. А еще лучше – дополнительно ужесточить УК РФ, чтобы было страшно даже задуматься о нарушении закона.

Как говорится: ага, щас. Если коротко – то это все не работает. Приведу цитату из научной работы «Эффективность наказания: результаты международных исследований»: «Результаты криминологических исследований единодушно показывают, что суровое уголовное наказание если и оказывает, то незначительное влияние на уровень преступности, и производит небольшой превентивный эффект. В то же время наказание в виде лишения свободы имеет значительные отрицательные последствия. Их наложение требует дополнительных интенсивных реабилитационных мероприятий для того, чтобы мотивировать людей к изменению поведения. Простая «отсидка» вызывает, как правило, лишь закрепление криминального поведения, привычек и установок, чему способствует мощное воздействие тюремной субкультуры».

Даже если вы построите неотапливаемую колонию в ледяном аду севернее Оймякона, а ее сотрудников оденете в костюмы демонов с хлыстами, которые будут регулярно пускаться в ход, это не поможет. Потому что, как сказал Достоевский: «Ко всему-то подлец-человек привыкает!» Слушайте, да мы все с вами коллективно пятый год подряд без каких-то осязаемых перерывов привыкаем к обновляющимся экстремальным обстоятельствам. Попавшие в тюрьмы люди проходят тот же путь, и спустя считанные годы для них даже самые жестокие условия становятся понятными и привычными, а криминальная культура подменяет собой гражданскую.

Если вышедший на свободу человек не понимает, как ему адаптироваться в уже забытую, да еще и изменившуюся жизнь, да еще и с социальным клеймом (вчерашний з/к), не будет для него никакой проблемой вернуться в понятную и привычную тюремную среду. Даже если она по уровню комфорта в сотню раз ниже, чем жизнь на воле.

Поэтому нам нужно всем дружно выветрить из головы этот людоедский советский мрак, согласно которому совершивший преступление должен в первую очередь и в основном страдать, а остальное – потом. Попавший в тюрьму человек должен в первую очередь не терять контакта с родными и близкими, а также пройти путь осознания, что он натворил, как он к этому пришел, и как избежать повторения этого сценария. Могу предположить, что этому может способствовать непосредственно работа за реальные деньги во время заключения, общение со специалистами на стыке психологии и криминологии, получение новой или обновление имеющейся квалификации, регулярные и не редкие свидания или хотя бы возможность созвона с семьей, а также постпеницетарная поддержка – помощь с документами, жильем, работой и адаптацией к жизни на воле.

Одновременно могу сказать, что точно не поможет человеку вернуться к нормальной жизни – содержание его в скотских условиях со скотским отношением, бесправием, а также окружением в виде таких же бесправных, озлобленных и пропитанных гнусной тюремной культурой людей. А результат такой: в России в 2021 году 60% всех расследованных преступлений были совершены людьми, которые ранее отсидели. Нравится вам такая статистика? Тогда продолжайте делать тюрьмы местом наказания, а не исправления. Но не удивляйтесь потом, когда получите кирпичом по голове от недавно откинувшегося з/к, который не знает, как ему жить на воле, поэтому таким элегантным способом возвращается в родную среду.

Завершая. Строительство качественно новой колонии в Югре – это хорошо. Как минимум, это шаг в правильном направлении. Каждый человек, выдернутый из порочного круга «украл – выпил – в тюрьму», это большой успех для современной России.


нравится (1) не нравится (4)
Сегодня в 15:59, просмотров: 509, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:47
Категорически против строительства новой объединённой колонии на на 1800 заключённых за счёт бюджета. Потому что на строительстве этой как и других колоний возникает чудовищная коррупция среди чиновников ФСИН. Можно подготовить материал на этому тему и узнать сколько украдено миллиардов под соусом улучшения условий содержания заключённых. Тот контингент который будет сидеть в этой новой колонии не оценит комфортные условия отбывания наказания. Ему это по барабану. Чище от пребывания в «чистой колонии» он не станет. А заключённый, который искренне раскаялся он примет и те суровые условия содержания, как плату за его преступление и эта «лечебная грязь» этой колонии дает очищение его души от преступного прошлого. Из «грязной колонии» с чистой совестью на свободу». Путь к очищению преступника неизменно должен проходить через эту «лечебную грязь» и через физические страдания. В этом заключалась идеология наказания преступников всех времён и народов. Кандалы, рудники, Сахалин в царской имперской России. Колыма и ГУЛАГ в советской империи.
Предлагаемые санатории для отбывания НАКАЗАНИЯ (ключевое слово) страданий физических практически не несут. Есть ограничение свободы заключённых на срок, назначенный судом. А в остальном по сути это курорт. Завтрак, обед и ужин по расписанию. Смена белья раз в 10 дней. Курорт истинный курорт. Тогда люди окончательно перестанут бояться тюрьмы и зоны и страх наказания перестанет окончательно работать. А тем более после выхода закона о пробации заключённые они становятся привелегированным слоем общества. Им строят колонии санаторного типа в Югре. Им строят комфортные Исправительные центры в Югре.
Ну да ладно. Неплохо бы огласить сметную стоимость новой колонии с «зоной комфортного пребывания» заключённых в Югре.
И будем посмотреть что из этого получится.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#368 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705896406"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706468393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=CY8emk6IDwBw1yRh0Nd46WKEQdQdpGDmw+TuDi56pabla36UNpcj+Qjsii46n1OBheJ48CUa+eJPJsv/9fFd0Wn8cze6KaxtEVdDtsmvEh97UulowbbCkxsmzVxfv3Cr"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=CY8emk6IDwBw1yRh0Nd46WKEQdQdpGDmw+TuDi56pabla36UNpcj+Qjsii46n1OBheJ48CUa+eJPJsv/9fFd0Wn8cze6KaxtEVdDtsmvEh97UulowbbCkxsmzVxfv3Cr"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "796d3a04b8637c91ecb91c18b4dc6586.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjbzG2tg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-22 09:06:46"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-28 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#330 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#368 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705896406"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706468393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=CY8emk6IDwBw1yRh0Nd46WKEQdQdpGDmw+TuDi56pabla36UNpcj+Qjsii46n1OBheJ48CUa+eJPJsv/9fFd0Wn8cze6KaxtEVdDtsmvEh97UulowbbCkxsmzVxfv3Cr"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=CY8emk6IDwBw1yRh0Nd46WKEQdQdpGDmw+TuDi56pabla36UNpcj+Qjsii46n1OBheJ48CUa+eJPJsv/9fFd0Wn8cze6KaxtEVdDtsmvEh97UulowbbCkxsmzVxfv3Cr"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "796d3a04b8637c91ecb91c18b4dc6586.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjbzG2tg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-22 09:06:46"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-28 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#330 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#368 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705896406"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706468393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=CY8emk6IDwBw1yRh0Nd46WKEQdQdpGDmw+TuDi56pabla36UNpcj+Qjsii46n1OBheJ48CUa+eJPJsv/9fFd0Wn8cze6KaxtEVdDtsmvEh97UulowbbCkxsmzVxfv3Cr"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=CY8emk6IDwBw1yRh0Nd46WKEQdQdpGDmw+TuDi56pabla36UNpcj+Qjsii46n1OBheJ48CUa+eJPJsv/9fFd0Wn8cze6KaxtEVdDtsmvEh97UulowbbCkxsmzVxfv3Cr"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "796d3a04b8637c91ecb91c18b4dc6586.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjbzG2tg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-22 09:06:46"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-28 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#330 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре сотрудники Росгвардии попытались спасти истекающего кровью мужчину, лежащего на снегу 521
  2. ​Не сидеть сложа руки 509
  3. ​В Сургуте изменят маршруты трех автобусов в апреле 497
  4. В ХМАО сиделка украла у подопечного почти полмиллиона рублей 463
  5. ​Югорчане смогут уберечься от мошенников с помощью «Защитника» 459
  6. ​«Есть такая проблема»: Андрей Филатов пообещал решить проблему с грязной водой 427
  7. ​В Сургуте спасли 60-летнего мужчину с закупоренным сосудом головного мозга 413
  8. ​В Ханты-Мансийске в ДТП с такси пострадали три человека 400
  9. ​Сбер: мошенники обманывают компании, создавая фейковые аккаунты директоров в мессенджерах 391
  10. В Нижневартовске реконструируют старейший театр Югры 366
  1. В Югре в выходные потеплеет до -3 градусов и пройдут снегопады 2196
  2. Перелеты «экономом» в России подорожали на 22% за год 1982
  3. ​Власти еле успевают реагировать на предписания прокуратуры по поводу уборки снега, до возмущений от граждан руки не доходят 1613
  4. В отдаленном поселении Сургутского района открыли новую амбулаторию 1558
  5. ​Плоский мир 1557
  6. В Сургуте изменили три существующих автобусных маршрута 1547
  7. Городское хозяйство в Сургуте будет курировать советник мэра 1495
  8. ​Зима окончательно успокоилась? В Сургуте всю неделю будет тепло 1451
  9. ​Населения в Сургуте все больше, но оно не требует от власти качественной архитектурной и средовой политики 1412
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 января? // АФИША 1390
  1. ​Преступление против страны 12254
  2. ​В пятницу в Сургуте потеплеет, но ненадолго. Рождество будет морозным 9715
  3. ​Сургут потерял очередного директора ДАиГ 4710
  4. ​С инженерной, архитектурной и средовой точки зрения Сургуту пора строить жилье, как в середине XXI века. А мы пока строим как в середине XX-го 4127
  5. ​В Югре проиндексировали социальные выплаты 3942
  6. Краснокнижные олени попали на фотоловушку в ХМАО // ВИДЕО 3842
  7. В ХМАО новым гражданам страны вручили повестки в военкомат 3694
  8. ​Райский сад в Сургуте 3368
  9. ​Сургуту необходимо провести сразу несколько реформ, каждая из которых сопоставима по масштабу с транспортной 3266
  10. ​Предприниматели Югры теперь могут зарегистрировать бизнес в любом МФЦ региона за один визит 3113

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика