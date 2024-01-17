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В ХМАО появится колония, где за порядком будет следить искусственный интеллект

В Югре построят новое исправительное учреждение на 1800 заключенных

В ХМАО появится колония, где за порядком будет следить искусственный интеллект
Фото: siapress.ru

В ХМАО построят новое исправительное учреждение объединенного типа, которое будет вмещать в себя 1800 заключенных. Отмечается, что за порядком и охраной режимного объекта будет следить искусственный интеллект. Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова.

«Модель предусматривает создание условий для отбывания наказания по месту жительства, улучшение условий содержания, повышение качества условий труда осужденных, совершенствование воспитательной работы, медицинского обеспечения осужденных», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Это будет учреждение на земельном участке площадью 46 га, где расположатся: следственный изолятор, исправительная колония общего режима, исправительная колония строгого режима и колония-поселение. Также будут созданы условия для работы государственных органов и общественных организаций, для чего предусмотрена в том числе гостиница.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 459, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:07
Очередное понтовый проект Правительства Югры и ФСИН. В то время как ИТК в России массово закрываются из-за отсутствия контингента в Югре решили построить колонию- санаторий для осуждённых.
Какая необходимость в строительстве колонии общего режима, исправительной колонии строго режима и колонии поселения в Югре ? Первый вопрос. К какому базовому производству она будет привязана? Может быть рудник на Приполярном Урале они будут разрабатывать «в кандалах»? Или крупный лесоповал намечается в Югре с деревообрабатывающими производствами? Они они тупо будут в Югре работать на заводе железобетонных изделий бетонщиками и арматурщиками? Или кирпичный завод будет реанимирован в Локосово? Чем они будут в Югре заниматься? Где будут работать 6/8 часов 365 дней в году в Югре? Без ответа на этот главный вопрос вкладывание десятков миллиардов рублей в строительство новой огромной колонии объединённого типа является экономически невыгодным проектом.
Идём дальше. Внедрение ИИ тоже вызывает вопросы. А куда трудоустроить инспекторов, особенно женщин? И что это значит «отбывание наказания по месту жительства»? А что в Югре так велика преступность, что нужно строить огромную колонию? Кажется что существующих исправительных колоний в Югре вполне достаточно для местных преступников.
Если бы Губернатор Дмитрий Артюхов сказал, что собирается построить объединённую колонию на 1800 мест на Ямале, то этому решению ФСИН и Губернатора Ямала можно только аплодировать. Потому что на Ямал, где мало «тепла и солнца» недавно этапировали в колонию особого режима «Полярный волк» Алексея Навального из тёплой Владимирской области, что в 300 км от Москвы. Хотя он как бы отбывал там наказание почти по месту жительства. Но как заявил Председатель ГД Вячеслав Володин: «Преступников нужно отправлять на Колыму, вернее, где «мало тепла и солнца». Где «мало тепла и солнца» могли подать заявку на строительство объединённой колонии:
- Губернаторы Магаданской, Сахалинской, Мурманской, Архангельской и других арктических областей.
- Глава Республики Якутия Айсен Борисов или Губернатор Красноярского края Михаил Котюков или губернатор Томской области,
- если бы Правительство РФ и РЖД реально установили сроки строительства Северо-Сибирской железной дороги от Нижневартовска через Томскую область, Красноярский край до Усть-Илимска.
- если бы Правительство РФ и РЖД установили бы реальные сроки строительства железной дороги Якутск- Магадан.
В условиях, где в Югре нет никаких проектов, где бы можно было бы использовать труд заключённых, строительство объединённой колонии на 1800 з/к является экономически нецелесообразным и затратным для бюджета РФ проектом.
Чем будут заниматься заключённые в этой новой колонии?
«Пень колотить, да день проводить?».
Или заниматься интернет- мошенничество с подключением ИИ?
Благо доступность для пользования интернетом в Югре находится на уровне Москвы.
А то же время в Югре требуется строить много школ на 1500 мест, но денег ни бюджет Югры, ни бюджеты городов для этих целей не имеют, чтобы строить по прямым окружным и муниципальным контрактам. Приходится использовать механизм, придуманный на заре советской власти Владимиром Лениным- по концессии.
Нет денег на строительство детского театра и культурных объектов: детского театра, планетария, крытого футбольного комплекса и так далее по списку.
Даже существующий Дом Пионеров не могут второе десятилетие реконструировать.
Хотя под боком есть ИТК, где тысяча заключённых «пинает ногами воздух» и делает всякие поделки из дерева.
Так не хилые бы из администрации колонии взяться за реконструкцию Дома Пионеров, где труд заключённых мог бы использоваться полезно для общества. Как пример.
Нет. Строительство новой колонии в Югре это есть не очень хороший проект.
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:09
Тем временем вступил ФЗ РФ от 06. 02. 2023 г. «О пробации в Российской Федерации».
В рамках этого закона в Югре будет построен уже второй Исправительный центр в Сургуте и первый Исправительный центр в Лангепасе.
Как всегда на необходимость строительства новой колонии на 1800 заключённых чиновники ссылаются на якобы имеющиеся поручение Президента РФ.
Возможно, что такое поручение Президента РФ о строительстве колонии нового типа имеется для руководства ФСИН.
Но локацию такой новой колонии Президент РФ точно не определял и отдал выбор места новой колонии на усмотрение ФСИН.
Почему ФСИН выбрала Югру?
Ответ один. Потому что богатый регион.
Хотя, судя по сообщениям СМИ локация новой колонии внутри Югры ещё не определена.
Есть некий абстрактный участок в 46 Га в Югре, на котором спроектированы все объекты новой колонии, включая гостиницу (гостиницу, Карл!) для родственников и иных лиц, прибывающих в расположение колонии.
Вероятно Глав муниципалитетов Югры скоро ожидает появление на их территории этого мегапроект ФСИН.
Можно было бы порадоваться Главам муниципалитетов, что на их территории появятся новые рабочие места.
Однако ФСИН решил инспекторов по контролю в новой колонии заменить на видеокамеры и системы «Умная колония» с ИИ, позволяющим распознавать заключенного по голосу.
Вот такая «Умная колония» скоро появится в Югре.
Вот так всегда.
Вместо высокотехнологичного и востребованного производства в Югре на 46 Га появятся 1800 ещё «не опробированных заключённых». А потом их надо «опробировать» замсчет бюджета Югры.
Ещё не успели отойти от проекта Югры по избавлению Региона от бродячих собак, путём строительства новых приютов для пожизненного содержания бродячих псов, как нагрянул новый проект «приюта» для содержания заключённых.
И все это все нагрузка на бюджеты и затраты денег налогоплательщиков.
В то же время в городах Югры не хватает техники и рабочих рук для очистки улиц и дворов от снега.
И Общественный народный фронт Югры уже готовится вручить мэру худшего муниципалитета Югры по уборке снега в торжественной обстановке приз за «первое место»- лопату для уборке снега.
Впрочем это не изобретение, это плагиат ОНФ с эпизода торжественного вручения лопаты для уборки снега экс-главой Сургута Вадимом Шуваловым директору ДГХ Роману Богачу, который, кстати, вчера уволился с должности директора «Лесопарков» г. Сургута.
Пока нефть течёт из скважин можно привечать в Югру заключённых и потом «опробировать» их на территории Югры. За счёт бюджета Югры.
Можно привечать десятки тысяч иностранных мигрантов и «опробировать» их на территории Югры, хотя ФЗ «О пробации иностранных мигрантов на территории РФ» нет и вряд ли будет.
Однако Югра «впереди планеты всей» и готова всех принять и обогреть.
Всех, кроме своих коренных жителей, которые вряд нуждались когда-то в пробации, потому что они самоотверженно трудились в Югре, создавая нынешние условия для пробации иностранных мигрантов и нынешних заключённых.
Но пока всех не обогреешь в Югре, похоже местным жителям приходится вкалывать не с меньшим, а с бОльшим энтузиазмов и ожидать светлое будущее «в кооперации с чиновниками и бизнесменами» где-то на период до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года.
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