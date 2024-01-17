В Югре построят новое исправительное учреждение на 1800 заключенных

В ХМАО построят новое исправительное учреждение объединенного типа, которое будет вмещать в себя 1800 заключенных. Отмечается, что за порядком и охраной режимного объекта будет следить искусственный интеллект. Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова.
«Модель предусматривает создание условий для отбывания наказания по месту жительства, улучшение условий содержания, повышение качества условий труда осужденных, совершенствование воспитательной работы, медицинского обеспечения осужденных», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.
Это будет учреждение на земельном участке площадью 46 га, где расположатся: следственный изолятор, исправительная колония общего режима, исправительная колония строгого режима и колония-поселение. Также будут созданы условия для работы государственных органов и общественных организаций, для чего предусмотрена в том числе гостиница.
Какая необходимость в строительстве колонии общего режима, исправительной колонии строго режима и колонии поселения в Югре ? Первый вопрос. К какому базовому производству она будет привязана? Может быть рудник на Приполярном Урале они будут разрабатывать «в кандалах»? Или крупный лесоповал намечается в Югре с деревообрабатывающими производствами? Они они тупо будут в Югре работать на заводе железобетонных изделий бетонщиками и арматурщиками? Или кирпичный завод будет реанимирован в Локосово? Чем они будут в Югре заниматься? Где будут работать 6/8 часов 365 дней в году в Югре? Без ответа на этот главный вопрос вкладывание десятков миллиардов рублей в строительство новой огромной колонии объединённого типа является экономически невыгодным проектом.
Идём дальше. Внедрение ИИ тоже вызывает вопросы. А куда трудоустроить инспекторов, особенно женщин? И что это значит «отбывание наказания по месту жительства»? А что в Югре так велика преступность, что нужно строить огромную колонию? Кажется что существующих исправительных колоний в Югре вполне достаточно для местных преступников.
Если бы Губернатор Дмитрий Артюхов сказал, что собирается построить объединённую колонию на 1800 мест на Ямале, то этому решению ФСИН и Губернатора Ямала можно только аплодировать. Потому что на Ямал, где мало «тепла и солнца» недавно этапировали в колонию особого режима «Полярный волк» Алексея Навального из тёплой Владимирской области, что в 300 км от Москвы. Хотя он как бы отбывал там наказание почти по месту жительства. Но как заявил Председатель ГД Вячеслав Володин: «Преступников нужно отправлять на Колыму, вернее, где «мало тепла и солнца». Где «мало тепла и солнца» могли подать заявку на строительство объединённой колонии:
- Губернаторы Магаданской, Сахалинской, Мурманской, Архангельской и других арктических областей.
- Глава Республики Якутия Айсен Борисов или Губернатор Красноярского края Михаил Котюков или губернатор Томской области,
- если бы Правительство РФ и РЖД реально установили сроки строительства Северо-Сибирской железной дороги от Нижневартовска через Томскую область, Красноярский край до Усть-Илимска.
- если бы Правительство РФ и РЖД установили бы реальные сроки строительства железной дороги Якутск- Магадан.
В условиях, где в Югре нет никаких проектов, где бы можно было бы использовать труд заключённых, строительство объединённой колонии на 1800 з/к является экономически нецелесообразным и затратным для бюджета РФ проектом.
Чем будут заниматься заключённые в этой новой колонии?
«Пень колотить, да день проводить?».
Или заниматься интернет- мошенничество с подключением ИИ?
Благо доступность для пользования интернетом в Югре находится на уровне Москвы.
А то же время в Югре требуется строить много школ на 1500 мест, но денег ни бюджет Югры, ни бюджеты городов для этих целей не имеют, чтобы строить по прямым окружным и муниципальным контрактам. Приходится использовать механизм, придуманный на заре советской власти Владимиром Лениным- по концессии.
Нет денег на строительство детского театра и культурных объектов: детского театра, планетария, крытого футбольного комплекса и так далее по списку.
Даже существующий Дом Пионеров не могут второе десятилетие реконструировать.
Хотя под боком есть ИТК, где тысяча заключённых «пинает ногами воздух» и делает всякие поделки из дерева.
Так не хилые бы из администрации колонии взяться за реконструкцию Дома Пионеров, где труд заключённых мог бы использоваться полезно для общества. Как пример.
Нет. Строительство новой колонии в Югре это есть не очень хороший проект.