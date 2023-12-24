Общество «Старожилы Сургута» ужимается

Под занавес года в Сургуте на пустом месте случилась история с резонансом: общество «Старожилы Сургута» пожаловалось, что его переселяют из помещения, в котором оно провело более 25 лет, в другое — в три с половиной раза меньшее. Понятно, что «Старожилы» сей процесс назвали выселением — администрация все-таки настаивает на более спокойных формулировках. При этом, кстати, поднимается вопрос, «каким образом и в какой мере организация с таким названием представляет интересы старожилов».

Понятны формальные мотивы: в следующем году в Доме старожилов, который находится на территории ИКЦ «Старый Сургут», предполагается реализовать инициативный проект «Путь в Сибирь». Удивляет отсутствие площадей для этого проекта. В Сургуте, где откровенно пустующих или бессмысленно используемых помещений — пруд пруди, выбор пал именно на то, которое занимают маленькие, но гордые «Старожилы». Маленькие, да, — потому что не может быть много старожилов в городе, где многие жители ориентированы на то, чтобы отработать до пенсии и отправиться в более комфортные места.

Старожилов предлагают переселить в комнатку в помещении по соседству — в Доме журналистов имени А.П. Зубарева. Его занимает правление Сургутской организации Союза журналистов России. Положа руку на сердце, процитированный выше вопрос о представлении организацией с таким названием интересов (в данном случае — журналистов) тоже очень любопытный.

Коллеги из других изданий уже предложили разместить «Путь в Сибирь» именно в Домжуре, а старожилов — оставить в покое. Думаю, это прекрасное решение проблемы, которое продемонстрировало бы тонкое отношение города к собственной истории и ее хранителям.