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​Ситуация с вырубкой сквера и строительством спортивного сооружения на Дзержинского действительно сложная

По поводу вырубки деревьев на Дзержинского в Сургуте нужен диалог жителей и власти

​Ситуация с вырубкой сквера и строительством спортивного сооружения на Дзержинского действительно сложная
Фото П.Назарова

В Народный фронт обратились жители домов по улице Дзержинского, забившие тревогу по поводу вырубки сквера возле школы №12 для строительства спортивного центра. Мнение местного сообщества выразил в материале на siapress.ru сургутянин Петр Назаров.

Боль жителей за вырубаемые деревья вполне понятно: мы живем на Севере, где каждое дерево в городе на вес золота. Многие из нас помнят, как гол был наш город еще 30 лет назад, и деревья в нашем городе – это заслуга не природы, а именно людей: наших родителей, которые стремились сделать город красивее и зеленее.

К большому сожалению, ситуация, когда городские власти не в состоянии сохранить то, что взрастили сургутяне, сегодня не редкость: мы помним вырубку деревьев под автомобильную стоянку на улице Энергетиков, на улице Рабочей под строительство то ли офисного здания, то ли СТО, варварскую «обрезку» деревьев на улице Югорской. Часто администрация не виновата, когда это делается для безопасности зоны ЛЭП или ремонта теплотрассы, но иногда они горожане слышат что-то в ключе: «Ну, это земля находится в частной собственности, поэтому собственник может делать с ней, все что угодно…»

И у горожан возникал резонный вопрос: неужели в Сургуте не существует экологической программы по сбережению зеленых зон, охраняющей деревья? Неужели у наших властей сегодня нет того условного видения «каким будет Сургут через тридцать лет»? Тем более, для тех участков земли, которые являются муниципальными, то есть принадлежащими городу?

С другой стороны, политику администрации Сургута тоже можно понять: в городе реально есть нехватка спортивных сооружений, особенно, находящихся в шаговой для горожан доступности. В качестве примера можно привести, например, Ледовый дворец, расположение которого, при всей его социальной значимости, сложно назвать удобным для ежедневного общедоступного посещения.

Поэтому размещение спортивного объекта именно в этом месте обосновано заботой властей о жителях района. Спортивные объекты сегодня – это здоровье нации через тридцать лет, будущие чемпионы, которые станут гордостью нашего города и страны.

В беседе с представителями Народного фронта жители района сказали, что в принципе они не против спортивного комплекса, вопрос в том, каким должен быть такой комплекс? И нельзя ли разместить его так, чтобы максимально сохранить сквер? Например, сдвинув его на территорию расположенного рядом спортивного корта?

К сожалению, проблемы с размещением коммуникаций в данном районе, а также правовые аспекты – кому и на каких условиях принадлежит земля, – на текущий момент не оставляют иного выхода, кроме как придерживаться первоначального плана строительства. Корректировка места и проекта спортивного комплекса приведет не только к изменению сроков ввода объекта в эксплуатацию, но и ставит под угрозу привлечение окружных финансовых средств: при строительстве объекта 60% финансирования обеспечит округ. А это, если ориентироваться на озвученную в СМИ стоимость строительства в 200 миллионов рублей, составит 120 миллионов рублей. Которые можно пустить на другие актуальные проблемы города, например, то же благоустройство территории в этом микрорайоне. Кроме того, представители застройщика обещают построить действительно достойный красивый объект, а не «ангар», чего опасаются жители.

И именно к диалогу властей с жителями призывает Народный фронт: найти необходимый компромисс, сделать так, чтобы удовлетворение потребности одной части горожан не вызывало ущемление прав другой части – это сложная задача, которую, тем не менее, нужно срочно решить.


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Сегодня в 16:49, просмотров: 207, комментариев: 0
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