Жители сургутского микрорайона «А» против массовой вырубки деревьев

В редакцию СИА-ПРЕСС обратился житель Сургута Петр Назаров с письмом о ситуации, сложившейся в микрорайоне «А» в центре нашего города. Публикуем его с редакторской правкой.

Дорогая редакция! Я – Петр Назаров, житель Сургута с 1981 года, городской эко-активист. Город Сургут я люблю, и хорошо помню, каким он был еще 35-30-20 лет. Как он развивался и рос. И больно видеть то, что происходит в городе сейчас. Я большой патриот Сургута, и всегда злился на блогера Варламова, который приезжая к нам, считал, что: «Сургут – это город, где есть деньги, но тратятся они на бездумные и вредные проекты». В последние несколько лет уверился в этом тезисе, к большому сожалению. Хочу показать на примере «уплотнительной застройки» в центральном микрорайоне.

История наша следующая. В одном из старых центральных микрорайонов Сургута (внутри микрорайона «А») между территориями школы №12 и жилыми домами по ул. Дзержинского № 10 и 12 планируется строительство металлического арочника – спортзала. При том, что между школой №12 и двумя корпусами детских садов №41 «Рябинушка» есть земельный участок, представляющий собой никем не используемый пустырь. А в шаговой доступности от школы (Набережный пр-т) есть пустующие земли, которые можно и нужно использовать под социальные проекты.

Проект строительства металлического сооружения приведет к тому, что в ближайшее время будут спилены и уничтожены существующие зеленые насаждения в этом районе. Вырубке подвергнутся более 100 деревьев, которые росли здесь более 30 лет! Эти деревья на протяжении многих лет высаживали жители района и учащиеся школы №12. Директор школы №12 Филимонова Галина Николаевна говорила: «Надо высаживать деревья! Это будет память каждого ученика, которая сохраниться на долгие годы!» И действительно, за десятилетия, наш район из болота и песка превратился в зеленое пространство!

Чтобы в Сургуте выросло взрослое дерево, нужно минимум 20-30 лет. И у нас возникает вопрос: почему так легко принимаются решения спилить зеленые насаждения ради решения каких-то хозяйственных вопросов? Создается ощущение, что мы живем в зеленом оазисе, где деревья, словно по мановению волшебной палочки, растут за пару лет.

Кроме того, проект разрушает существующие в районе пешеходные пути – асфальтированные пешеходные дорожки, построенные по планировке территории. Как должны ходить люди, в том числе, дети в школу, согласно новому проекту абсолютно непонятно. В целом у жителей района несколько вопросов.

1. Почему нужно реализовать проект именно в этом месте? В городе столько не используемых земель, административных зданий, офисных помещений, объектов хозяйственного и промышленного назначения, которые расположены в центральной части города. В Сургуте в последние годы появляются целые новые микрорайоны, например «Марьина гора» или «ГолдФиш», где вообще нет никакой инфраструктуры, и жители будут только рады строительству социальных объектов.

2. Почему нельзя использовать для строительства рядом расположенный пустырь с школой №12?

3. Почему проект был составлен так, что требует разрушения существующей природной среды и экосистемы? Почему нельзя реализовать проект без спиливания деревьев?

4. Зачем разрушать уже давно созданные и привычные пешеходные пути – асфальтированные дорожки?

5. А главное: на благоустройство территории денег никогда нет, а тут легко нашли больше 200 миллионов рублей. Кроме того, судя по открытым данным, компания-подрядчик не имеет опыта в реализации подобных проектов.

Современные градостроительные подходы, в том числе и в Сургуте, направлены как раз на то, что максимально сохранить существующую окружающую среду: деревья, кустарники, зеленые газоны. Мы, жители домов микрорайона «А», категорически против решения о строительстве данного спортивного ангара, массовом спиле деревьев и уничтожении действующих пешеходных дорожек в районе. По этому поводу нами создана петиция, ведется ручной сбор подписей, пишутся десятки обращений в органы власти и депутатам. Власти, конечно, горят, что все согласовано – и строить будем. Проект утвержден, и даже когда-то проходили общественные слушания, о которых, правда, жители нашего микрорайона ничего не слышали.

Возможно, со стороны проблема может показаться мелкой, но для масштаба Сургута это локальная экологическая катастрофа. Пока работы не стартовали и деревья живы, еще можно внести корректировки в проект (по ссылке файл с конкретными предложениями), сохранить как можно больше насаждений и действующих пешеходных дорожек, а, может, и перенести эту стройку на другое, более подходящее место.