Как избежать «морей» из талых вод в Сургуте

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал выпуск «О чем говорят», посвященный генеральной уборке Сургута от снега. Приводим его мнение с редакторской правкой.

Проблема регулярного подтопления города в период весеннего таяния снега и льда состоит в том, что город лишен водостока, как естественного, так и искусственного. Лишен он и организации, которая бы этим делом занималась в системе городского хозяйства. Нет у нас некого МУП «Сургутводосток». Проблему весеннего паводка чиновники по прежнему пытаются решить объявлением ударного месячника по вывозу снега со дворов и улиц города. Но по смыслу это работа пустое занятие, требующее огромного количества техники, снежных экологически чистых полигонов и, главное, огромных бюджетных средств.

Но как бы не старались коммунальщики соревноваться с природой – с теплом и с солнцем – снег все-таки тает быстрее в городе, чем подрядчики его вывозят. Помните, Анна в фильме «Три тополя на Плющихе» сказала дворнику, поливающему асфальт, мол, посмотри на небо, скоро дождь. А он ей: «У меня свой план, на небе свой». В итоге жители города месяц должны страдать: идти по газонам, по бордюрам и прочим элементам городского благоустройства, чтобы не промочить свою обувь. Можно, конечно использовать водонепроницаемые сапоги, вспомнив опыт первопроходцев Сургута. Но мода на «болотники» и «бородатых романтиков» в них в городе давно прошла.

Однако природе наши проблемы по барабану. Поэтому нужно искать выход для минимизации работы по перевозке снега в эти весенние дни. Кстати, пятьдесят лет снега выпадало в городе не меньше, а может быть и больше. И техники по уборке для вывоза снега на какие-то снежные полигоны вообще-то не было. Что же спасало тогда город от ежегодного затопления? Естественный водостоки в виде многочисленных ручьев, пронизывающих весь город.

Все мы помним, как в них малышня пускали кораблики. А ручьи текли по естественным уклонам, попадали в речки и в болота. И тысячи таких ручейков спасали город от паводка. Естественный процесс. Похоже, по Браташову, сегодня можно бесплатно решать проблемы весеннего паводка. Но по факту «сегодня вам тут не там». Город лишился всех естественных водостоков. А искусственных не хватает. Существующие ливнеотводы не справляются с приемом воды, вернее вода и не доходит до решеток ливневой канализации. Приходится вызывать водооткачку по какой-то жалобе жителей и откачивает весеннюю воду в эту ливневую канализацию.

Но это аврал. Это авральные работы, когда кого-то уже подтопило. Между тем, в городе нет естественных водоемов в виде городских прудов: естественных или искусственных. В городе асфальт и бетон преградили путь воде в протоки: Бардаковку, Черную, Кедровый ручей, Сайму. Остался один способ борьбы с весенним паводком: тупо вывозить снег из города автотранспортом.

Кстати, это неплохая работа для подрядчиков. Похоже, они, как и «томские извозчики» не заинтересованы в прогрессе по уборке снега в городе. Всем понятно, что технология по вывозу снега и затратная, и устаревшая, но что-то тормозит процесс научного подхода к этой проблеме. Хотя в ней увязают и мэры городов, и даже губернатор. И героический выход в народ некогда главы Вадима Шувалова с вручением лопаты своему подчиненному директору ДГХ Роману Богачу положение не спасло.

Здесь нужно, скорее всего, включать голову: или вспоминать дедовские проверенные методы, или обратить внимание на науку. Тот же НТЦ, которому есть повод отличиться в полезной работе для города («а гамма-излучение с геноме человека пока повременит»). Проще говоря, есть ежегодная проблема – уборка снега и весенний паводок. Есть в городе два университета с сотнями кандидатов и докторов наук. Есть, вернее, будет скоро научно-технический центр. Так неужели вся эта огромная армия ученых не сможет одолеть проблему уборки снега и борьбы паводком и подтопление улиц города? Неужели они не смогут создать новую технологию по уборке снега и борьбы с талыми водами? Неужели и дальше наши подрядчики – «автомобильные извозчики» – и дальше будут определять технический прогресс в городе?

Но друзья! Ведь у ученых есть громадный опыт мелиорации и дренажа болотистых мест, когда тысячи гектаров ранее обводненных земель передавали аграриям. То же Полесье в Белоруссии, когда там после мелиорации даже изменился климат. Когда там даже птички перестали петь, и среди жаркого дня вдруг налетал холодный ветер.

У нас в городе «мелиораторы» уже сделали свое дело. Болота осушили, землю покрыли асфальтом, речки пересохли, птички улетели и рыба ушла. Сегодня требуются другие «мелиораторы», мелиораторы наоборот. Необходимо возродить вновь речки, болотца и водоемы для приема воды с 330 квадратных километров городской территории. Требуется система каналов внутри города, которые будут принимать любую воду: и талую и дождевую. То есть требуется генеральный план по водостоку и по водоотведению в городе.

В тоталитарном режиме для этих целей был создан трест «Спецподземстрой», которые вел строительство коллекторов закрытым способом с помощью проходческого щита. Однако при либеральном режиме трест приватизировали, здание треста заняла Торгово-промышленная палата. И все. Может быть «Сибпромстрой» мог бы стать генеральным подрядчиком по строительству ливневых коллектору в городе?

Однако прорыва в строительстве ливневок в городе нет. Их строят в основном под автодорогами, но чтобы какую-то городскую систему коллекторов для водостока «замутили» – что-то не слышно. Что мешает реализовать такой проект? Или наука не созрела? Или округ не заинтересован в таком проекте? Однако реально действующей системы городской ливневой канализации под эгидой МУП «Сургутводрсток» нет, и не скоро будет. Хотя оно могло бы наконец-то цивилизованно решить проблему водоотведения в период весеннего паводка и сэкономить деньги бюджета. А главное – жители города бы увидели город в марте-апреле, сухим, а не утонувшим в лужах и в «морях».