Как дать большой импульс индивидуальному жилищному строительству в Сургуте

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал выпуск «О чем говорят», посвященный градостроительным проблемам Сургута. Приводим его мнение полностью.

Жилищная политика властей по строительству индивидуального малоэтажного жилья вообще не озвучена. Нет такой политики. Но это не значит, что граждане не мечтают пожить в собственном домике в Ханты-Мансийске или Сургуте. Что для этого надо? Нужна политическая воля, к примеру, как у «диктатора» товарища Сталина, который дал старт индивидуальному жилищному строительству в городах и селах, сожженных и разрушенных в период войны, дав большие льготы для строительства.

Это и земля бесплатная, и материалы по доступным ценам, и долгосрочные кредиты (ссуды) в банке под мизерные процессы. Все. И возникли в городах кварталы индивидуального жилья с приусадебными участками в городах и весях нашей страны. В той же Тюмени это всем известный Калининский район с его «Крестьянскими местами» (но это уже историческое название и современники вряд его знают). А могли бы строить многоквартирные бараки.

Далее волюнтарист Никита Хрущев дал старт строительству малоэтажных панельных домов с благоустроенными квартирами. И решил вопрос бараков в городах. А Леонид Брежнев развернул такое колоссальное жилищное строительство, что получение бесплатной благоустроенной квартиры в 5-9-12 этажных жилых домах в стране практически считалось обычным делом, и Брежнев считал это главным преимуществом коммунистической системы. Более того, коммунистический режим замахнулся обеспечить к 2000 году каждую семью благоустроенной квартирой или индивидуальным жилым домом.

Похоже, планы эти были близки к реализации. Особенно наглядно темпы строительства жилья были видны в Сургуте. Два крупнейших ДСК позволяли вводить ежегодно в 80-х более 300 тысяч квадратных метров жилья. И предоставлять гражданам жилье бесплатно. Никакой ипотеки не было. Это была государственная жилищная политика.

В чем она заключалась? Она заключалась в том, что человеку нужно, прежде всего, жилье, и государство сказало: да, обеспечим и бесплатно. От гражданина не требовали накопить на жилье и купить его. Хотя, к примеру, балансовая стоимость трехкомнатной квартиры проекта ЛенЗНИИЭП в конце 80-х составляла 58 тысяч рублей. Могла ли сургутская семья в тот период купить такую квартиру? Могла, но зачем? Весь кайф в бесплатности жилья.

Хотя могла и купить, если тогда кредиты Сбербанк давал под 2 процента, а зарплаты достаточно для накоплений, то в течение пяти-десяти лет (максимум) такая квартира могла бы стать собственностью гражданина. Но рынка жилья в стране не было, и собственность на жилье никого не интересовала.

К чему все это я говорю? К тому, что если власти дадут земли под ИЖС бесплатно или под минимальные цены, если банки не будут наживаться на ипотеке заемщиков, то малоэтажное индивидуальное строительство в Сургуте станет реальностью и сможет конкурировать со строительством гетто-муравейников.

Какие здесь проблемы? Земли в нашем городе нет? Есть земля. Та же пойма. Что нужно сделать для этого? Генплан города должен быть переработан в пользу ИЖС и все поймы, и все промзоны отдать под ИЖС. Причем это будут не «новые долины нищих». Это будут «долины реального среднего класса». Это будут «долины для многодетных семей». То есть, это будет доступное малоэтажное жилье.

Но для этого нужна политическая воля и нужно просто захотеть проводить новую жилищную политику в городе и регионе, как в свое время проявили политическую волю в жилищной политике все эти «диктаторы», «волюнтаристы» и вожди периода «застоя». Безволие властей – это тормоз для развития «новой жилищной политики».

Казалось бы: убрать забор с муниципальной земли – нет ничего проще. Провести ревизию всех этих заборов в городе. Какие проблемы? Нет, не хочется никому из чиновников этим заниматься. Так что все останется по прежнему на неопределенный срок: и забор у «долины», и строительство гетто-муравейников. Так почему-то мне кажется. Может быть, это так и нужно? Возможно, я ошибаюсь? Но никаких посылов к новой «жилищной политике» в городе и в регионе, к сожалению, не просматривается.