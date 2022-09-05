Какие вопросы в жилищной политике Сургута действительно приоритетны

Судя по исследованию общественника Сергея Глинских, забор вокруг элитного поселка «Березка», он же «Долина нищих», он же «Сидоровка» или «Богдановка», действительно установлен не по закону. Нужно ли концентрироваться на этом и противопоставлять богатых жителей поселка остальному городу? Это обсудили на проекте «О чем говорят» его ведущие Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.:Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. У нас в первых двух эпизодах был разговор про авиационный, самолетный Чемпионат в Сургуте, про некоторые нюансы и ноу хау национальной политики в Югре. Сейчас коротко поговорим про кейс с Долиной нищих в Сургуте.

Небольшое введение: у нас есть Сергей Глинских, наш общественник, он поднял такую тему, что есть у нас Долина нищих, небольшой элитный поселок, фактически в составе Сургута, он обнесен бетонной стеной, там стоит шлагбаум, который регулирует, чтобы никто туда не заезжал из лишних и не ожидаемых, там живут у нас лучшие люди города, грубо говоря, то есть, действительно, много представителей нашей элиты. Суть в том, что этот забор, мягко говоря, может носить не полное легальное основание. То есть, проще говоря, вообще, в принципе в Сургуте правилами благоустройства запрещено строительство глухих бетонных заборов и их использование в черте города в жилой застройке. То есть даже этому пункту Правил благоустройства этот противоречит явно.

Вопрос в том, что на сколько вопрос принципиален, важен, на сколько стоит им сейчас заморачиваться и стоит ли сейчас заниматься сносом этого забора и строительством нового забора и еще чего-то нового, или просто... Многие просто говорят, что докопались до богатых, потому что докопаться до богатых в России всегда круто, и никогда ты не будешь не прав, если ты докапываешься до богатых. Вопрос такой.

Т.С.:Я тоже, если честно, подозреваю Сергея Глинских в таком левацком ковырянии возле богатых в попытке выискать основание для противопоставления этой социальной группы людей и простых жителей. Но это можно так оценивать, можно так не оценивать, но Глинских нашел, действительно, буквально нарушение законодательства. И если мы будем говорить об этом аспекте, то интересно порассуждать, почему люди с финансовыми и, больше даже, властными ресурсами могут позволить себе обеспечить высокий и никак не регламентированный законодательством комфорт проживания в сравнении с остальными простыми гражданами. Почему доступность качественного жилья в этом поселке, он, на самом деле, называется не Долина нищих, а, по-моему...

Д.Щ.: Березка.

Т.С.: Да.

Д.Щ.: Такого образования тоже, вроде бы, не существует. Ну Долина нищих — это, понятно, народное название.

Т.С.: У него много названия: и Сидоровка, и Богдановка его называют. Это уже народный фольклор. Вот. Нет, наличие городских поселков с частными домами — это прекрасно. Я всегда выступал за то, что много городской территории отдавать под так называемую вилловую застройку, под таунхаусы. Сургут географически достаточно приспособленный для этого. И когда мы критикуем застройку поймы Оби, и общественность выступает против застройки поймы Оби, мы же не выступаем против строительства там жилья. Пойма Оби как раз позволяет построить очень качественное малоэтажное жилье с прекрасной ландшафтной территорией, с водоемами и так далее.

Наличие этого поселка — это прекрасно, хорошо. Как однажды власти, тогда еще был мэром Александр Сидоров, решили, что неплохо бы нам пожить красиво. Построили прекрасный поселок. Вопросов нет. Он, действительно, уютный, добротный. Но если вы строите забор, который совершенно грубо нарушает закон, давайте тогда эту норму закона изменим, выполним все правильно, по закону. Давайте все не будем превращать в кампанию по борьбе с обеспеченными людьми.

Потому что построить дом в Сургуте может себе позволить построить, на самом деле, достаточно большое количество жителей. Сургут, действительно, город с высоким уровнем жизни, с высокими доходами у большего числа жителей, нежели среднестатистически по стране или в каких-то соседних регионах. И я бы здесь не стал раздувать кампанию истерическую против так называемых богатых. Я бы просто предложил на месте Глинских следующий шаг: а как нам просто уже сложившиеся поселки с частными домами приводить в порядок.

На самом деле, действительно, если брать по списку городских задач — это совершенно не принципиальная проблема: забор там стоит железобетонный, или забор там стоит из деревянных досточек, или кованый. Это вопрос, наверное, одного совещания в департаменте архитектуры, который разрешит эту проблему. Но если город развивает жилищное строительство и недавно региональные власти, наконец-то заявили, что индивидуальное малоэтажное жилищное строительство становится приоритетной политикой, и все это вписывается в какие-то урбанистические регламенты Югры, соответственно, это все будет спущено на уровень, в том числе, Сургута. То, давайте, начнем, оттолкнувшись от этого несчастного забора, другую дискуссию.

Как должно выглядеть малоэтажное строительство в Сургуте? Как уходить от муравейников? Когда прекращать муравейники и высотки? Когда прекращать массовые типовые проекты, а внедрять индивидуальные? Где это делать? Какие территории в городской черте, какие территории в прилегающей черте можно выделять под подобные проекты? Как город ведет Генплан для того, чтобы все это не превратилось в очередной шанхай, как это произошло на Черном мысу, как это произошло, частично, в 37-м мкрн: людям территорию выделили, стройте, что хотите, и они построили, что хотят. Только там нет ни дорог... Там, кстати, тоже какой-то огромный кирпичный забор. И что там с этой территорией?

Поэтому, мне кажется, дело вообще не в заборе. Ну, нашел Сергей Глинских там какую-то дырку, ну давайте ее исправим. Если это, действительно, вопрос городского принципа. Но тогда давайте проверять все городские территории, где какие шлагбаумы поставлены, где какие маленькие заборчики поставлены, где столбы вкопаны так, что не пройти, не проехать скорой помощи, и таких «где» насобирается по городу очень много пунктов. Тогда сделайте какую-то карту городских проблем и ее отрабатывайте потихоньку.

Но мне важнее не проблема забора в этом поселке, 20 лет на нее никто не обращал внимания, и ту он вдруг стал мозолить глаза. Хотя в скобках я скажу, наверное, правильнее его убрать и все, делайте городскую территорию. Потому что, да, это поселок не частный, администрируется не частным товариществом. Это муниципальная территория. Во всем мире не важно, живешь ты в многоквартирном доме или в частном, общая территория есть общая территория. Огораживай только свой участок каким-то своим, в соответствии с генпланом, забором, а все остальное — это публичное пространство.

Так вот интереснее, все-таки, начинать интенсивную городскую дискуссию о том:

а) каким образом Сургут уходит от многоэтажного массового строительства;

б) переходит к строительному регламенту с низкой и средней этажностью (я средней этажностью называю до 9-ти этажей, кто-то говорит, что давайте, 12, но в любом случае это не выше);

в) это строительство частных домов, вилл, коттеджей, таунхаумов в рамках внятно сформулированной городской политики по этому вопросу, либо это прописанный раздел Генплана нашего, видимо, будущего, состоится этот Генплан или не состоится когда-нибудь.

Я напомню, что предыдущий председатель городской думы Надежда Красноярова вообще вышла чуть ли не с политическим манифестом по Генплану. Я тогда брал у нее интервью за 20-ый или 21-ый год, не помню, и она 30 минут рассказывала про проблему городского Генплана. Вот это тогда будет проблема. И когда архитектурная городская власть, разумная городская общественность войдет в этот такой содержательный диспут, мы обнаружим, что дело совсем не в заборе в Сидоровке, дело, вообще, принципиально в другом. А так, да, пожалуйста. Хорошо, что Сергей Глинских нашел эту проблему, давайте ее отрегулируем. Я бы лично не стал на этом заморачиваться, если честно.

Д.Щ.: Что ж, ладно, мы будем завершать этот наш разговор на этой неделе. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки под нашими видео, читайте нас на siapress.ru и там будет расшифровка, там еще много чего интересного происходит. До новых встреч! Через неделю снова поговорим. До свидания!

Т.С.: Спасибо всем, друзья! Пока!