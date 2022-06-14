Название главной площади Сургута должно показывать крутость и историю города

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на выпуск проекта «О чем говорят», посвященный неймингу центральной площади Сургута. Приводим его мнение с редакторской правкой.

Сегодня площадь имеет рабочее название Центральная. Но это название для главной площади города как-то не подходит. У нас есть много названий, начинающихся с ключевого слова Центральный (-ная): Центральный рынок, Центральная библиотека, Центральный склад (чей-то), Центральная распределительная нефтебаза и много чего еще. Это не то. Название площади должно быть оригинальным и одновременно несущим историческую смысловую нагрузку.

К примеру: Мангазея. Понятно. Это да. Но опять же – локация не наша. Мангазея все-таки не Сургут, а севернее километров на 600, а может, и более, ибо новгородцы прибыли в Мангазею со стороны Ледовитого океана. А в Сургут казаки Ермака прибыли все-таки юга: с Урала, от Тюмени и далее поднялись на север по рекам Иртышу и Оби. Это уже теплее.

Вот и площадь Центральная должна нести поэтому некую смысловую нагрузку, что Сургут – не новодел, несмотря современный вид многоэтажных застроек, а город наш– «город древний – город славный». Это должно быть отражено в названии Центральной площади Сургута. Кстати, в Тюмени в свое время подсуетились, и Центральная площадь там получила название Площадь 400-летия Тюмени. Это был юбилейный 1986 год. И кинотеатр там годом позже открыли «Юбилейный». Вот у комитета по культуре города Тюмени «шарики в голове» крутились всегда. Я в этом убедился на личном опыте.

Кстати, такими юбилейными названиями отнюдь не гнушаются большие города России. Они широко используют эту тему и в прошлом, и в наше время. Так, в Казани Центральная площадь буквально недавно получила наименование Площадь 1000-летия Казани. Звучит? Да звучит и как! И звучит очень гордо. Возьмем далекое прошлое. С темой тысячелетия России связана установка Памятника 1000-летию России на площади Кремля в Великом Новгороде в 1862 году.

Есть площади в России с другими знаменательными датами для народов. К примеру, в Саранске есть Площадь 1000-летия воссоединения русского и мордовского народов. В Нальчике есть Площадь 400-летия воссоединения Кабарды и России. В Омске, к примеру, даже планируется намыть остров под площадь 300-летия Омска. В Екатеринбурге близится 300-летие основания Екатеринбурга и, как знать, может быть Центральная площадь города «Площадь 1905 года» может быть получит название Площади 300-летия Екатеринбурга.

То есть власти городов стараются увековечить память и показать свою крутость в исторических названиях своих главных площадей к юбилейным датам. И одновременно создают историческую смысловую нагрузку главной площади: история в 1000 лет, в 400 лет, в 300 лет. И в этом ряду город Сургут может занять достойнейшее место. Ему грядет скоро 430 лет. Да круглую дату он прошел. Прошел свое 400-летие и он продолжает интенсивно расти и развиваться.

Но вот смотрите. В 1994 город широко отпраздновал свое 400-летие. Прошли многочисленные юбилейные мероприятия и отгремели грандиозные салюты. А что осталось жителям города в память об этом эпохальном юбилейном масштабном событии? Все скажут – памятник основателям Сургута открыли на развязке Ленина-Островского усилиями мэра города Александра Леонидовича Сидорова. И все? А в названиях улиц и площадей что-то осталось? Нет ничего не осталось.

Есть у на в городе и 30-лет Победы, и 50-лет ВЛКСМ, и 60 лет Октября. Даже НГДУ «Сургутнефть» в 1972 году присвоили почетное звание имени 50-летия СССР. Так и называлось официально: НГДУ «Сургутнефть» имени 50-летия СССР.

30 декабря 2022 года должно исполнится 100-летие СССР. А вот город Сургут прожил и 100 лет, и 200 лет, и 400 лет и идет уверенно к своему 500-летию. Скульптуры к 400-летию города мало. Да и кто сегодня, не будучи углубленным в историю города, скажет, что это за три чувака подняты на пьедестал на островке безопасности? К памятнику легализованного прохода нет. Да и пройдя к нему мало что там найдешь.

Да и ладно. Времена были суровые: рыночная вакханалия и передел собственности. А сегодня, похоже, можно и исправится и назвать, скажем, ту же Центральную площадь Площадью 430-летия Сургута. «Лучше поздно, чем никогда». Конечно, не совсем круглая дата, но лучше не совсем круглая дата, чем ничего. О 500-летия Сургута будем думать, но до этого юбилея городу еще надо бы дожить.

И, создав вот такую смысловую нагрузку главной площади города, дальше будет легко наполнить ее содержанием. К примеру, там тоже нужен будет памятник, аналогичный памятнику ПАО «Сургутнефтегаз», установленный Центральной площади нефтяников. Можно замахнуться на аналог 1000-летия России в Великом Новгороде в сургутском варианте, который можно установить в честь 430-летия Сургута. И который должен воплотить историю Сургута и его знаменитых людей за более чем четыре века.

Но даже если этого памятника на площади не будет, то само название «Площадь 430-летия города Сургута» будет городу и многим поколениям сургутян названием-памятником.

Поэтому Площадь Света, Площадь Добра, Площадь Справедливости, Площадь Свободы, Площадь Мира – имеют право на жизнь как воплощение высших человеческих ценностей. Но какое они имеют отношение к Сургуту с его более чем четырехсотлетний историей? Именно к Сургуту. Они имеют место быть в любом городе. А 430-летний Сургут будет один в мире. И площадь имени 430-летия города Сургута будет одна в мире.