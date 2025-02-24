Рассказываем об истории Масленицы и ее главных традициях

Сегодня, 24 февраля, православные христиане отмечают Масленицу, известную также как Сырная седмица – праздник проводов зимы и последняя неделя перед Великим постом.

Масленица входит в число самых веселых праздников в году, который широко отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Об истории Масленицы, обычаях, традициях и приметах – читайте в обзоре siapress.ru.

История Масленицы

Масленица – древний славянский праздник, уходящий корнями в языческие традиции. Он связан с проводами зимы и встречей весны. После прихода христианства на Русь этот праздник долгое время осуждался церковью, но в XVIII веке был включен в православную культуру. В церковном календаре Масленица также известна как Сырная седмица, последняя неделя перед началом Великого поста. В это время верующие готовятся к 40-дневному посту и стремятся к примирению с ближними.

Единого объяснения происхождения названия праздника нет. Одна из версий связывает его с маслом – весной на Руси начинали телиться коровы, молочные продукты появлялись в изобилии, и масло становилось символом достатка. Кроме того, обязательным атрибутом праздника стал круглый блин – олицетворение солнца.

У Масленицы есть и другое название – Комоедица – в честь первого блина, который всегда «получается комом».

Как проходит Масленичная неделя

Масленица делится на два периода: узкая Масленица (понедельник, вторник, среда) – в эти дни можно заниматься хозяйственными делами. И широкая Масленица (четверг, пятница, суббота, воскресенье) – с четверга все работы прекращаются, начинаются гуляния. Каждый день Масленицы имеет свое название и традиции.

Понедельник – Встреча

Начало праздника отмечали подготовкой к гуляниям: строили снежные горки, качели, балаганы и делали чучело Зимы. Его насаживали на кол и возили по улицам. Семьи собирались вместе – свекор и свекровь отправляли невестку навестить родителей, а вечером договаривались о будущих гуляниях. В этот день пекли первые блины, причем первый отдавали нуждающимся или в память об усопших.

Вторник – Заигрыши

Заигрыши были днем сватовства в деревнях. Молодые люди приглядывались друг к другу, парни присматривали себе невест, девушки засматривались в ответ и гадали, кто из них первым пошлет сватов. Родители тоже ближе знакомились с будущими родственниками и в шуточной форме сговаривались о предстоящем торжестве.

Все Масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству для того, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу.

Среда – Лакомка

На третий день праздника устраивали богатые застолья. Главный гость – зять, которого теща угощала блинами. Отсюда и пошло выражение «Пришел зять, где сметаны взять?» У каждой хозяйки был свой фирменный рецепт: блины готовили из разной муки – пшеничной, гречневой, овсяной, кукурузной – и дополняли разными начинками, такими как каши, фрукты, сливки или тыква.

Чтобы семейная жизнь была благополучной, теща умасливала зятя, смазывая ему голову маслом. А будущих женихов ждал своеобразный тест от будущей тещи: по выбору начинки блина определяли характер. Если молодой человек первым выбирал блин со сладкой начинкой, это говорило о его добром нраве, а если предпочитал соленую начинку – считался человеком с непростым характером.

Четверг – Разгул

С этого дня начиналась Широкая Масленица. Все хозяйственные работы прекращались и начинались настоящие гуляния в честь Масленицы. Люди всячески веселились: катались с горок, на качелях и каруселях, устраивали катания на лошадях, в санях, играли в снежки, шумно пировали. Центральным событием дня становилась осада снежного городка – участники пытались взять его штурмом.

Помимо этого, дети и молодежь ходили по домам с бубнами, рожками, балалайками, распевая колядки. Их щедро угощали лакомствами и передавали приветы их родителям и родственникам. Жители городов одевались в лучшие наряды, участвовали в праздничных гуляньях, ходили на театральные представления, чтобы посмотреть на скоморохов и на потехи с медведем.

Пятница – Тещины вечерки

В этот день уже зять приглашал тещу к себе на блины. Теща приходила с ответным визитом со своими родственниками и подругами. Блины в этот день пекла дочь – жена зятя. Такие семейные посиделки укрепляли отношения между родными.

Суббота – Золовкины посиделки

В этот день невестка приглашала родственников мужа в дом на блины. Если золовки и сестры мужей были незамужними, невестка приглашала своих незамужних подруг на общие посиделки. Если сестры мужа были, наоборот, замужем, то невестка звала свою замужнюю родню. Кроме угощения блинами, девушка по обычаю дарила подарки своим золовкам.

Воскресенье – прощеный день и проводы Масленицы

Завершает Масленичную неделю Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощения у близких за нанесенные обиды. В ответ традиционно произносят: «Бог простит».

Как и в прежние времена, главным событием Масленицы остается сжигание чучела в воскресенье. Этот ритуал символизирует прощание с зимой и встречу весны. В этот день устраивали ярмарки, накрывали столы с бубликами, калачами и блинами, водили хороводы, пели песни, танцевали и веселились.

Традиции Масленицы

Обряды Масленицы были посвящены проводам зимы и встрече весны. Праздник начинался с величальных песен и катаний на снежных горках, создавая атмосферу радости и ожидания тепла.

Завершится Масленица Чистым понедельником – первым днем Великого поста. В этот день было принято париться в бане, чтобы очиститься после праздника, а хозяйки тщательно мыли посуду и «парили» молочную утварь.

Во многих масленичных обычаях отражалась тема семьи и брака. Молодые супруги получали почет и внимание, а юноши и девушки, которые не вступили в брак за год, становились участниками шуточных обрядов-испытаний.

Приметы на Масленицу

Как и многие народные праздники, Масленица сопровождается приметами, многие из которых появились еще в дохристианские времена.

Количество испеченных золотистых блинов предсказывало, сколько солнечных дней будет в году. Однако излишек мог привести к жаре и засухе.

Первый блин считался знаковым: если он получался тонким и ажурным, год обещал быть легким и удачным, а если толстым и плотным – предстояло много трудиться.

Резать блины ножом считалось плохой приметой – это могло накликать беду.

Сосульки на крышах в масленичную неделю предвещали богатый урожай и успешные начинания.

Пасмурная и дождливая погода перед Масленицей сулила обильный урожай грибов весной.

Встреча с подвыпившим мужчиной во время Масленицы для девушки означала, что скоро она встретит суженого.

Если блин прилип к сковороде, то в ближайшее время свадьбы можно не ждать.

Шесть вкуснейших рецептов блинов на Масленицу – в обзоре siapress.ru.