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​Как оказать первую помощь и не навредить? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Югорчанам рассказали, как правильно оказать первую медицинскую помощь

​Как оказать первую помощь и не навредить? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: ТАСС

«Как остановить кровотечение, наложить жгут, либо сделать сердечно-легочную реанимацию? В общем, как правильно оказывать первую помощь и не навредить человеку?» ‒ спросил читатель siapress.ru Евгений Аликов.

Отвечают эксперты Объясняем.рф:

Что такое первая помощь

Первая помощь ‒ это срочные меры для спасения жизни и здоровья пострадавшего до прибытия медиков. Она подразумевает в том числе вызов скорой помощи.

Главный принцип первой помощи ‒ не навредить. Но, если у человека, например, открылось сильное кровотечение, помогать нужно обязательно, даже если у вас нет опыта и навыков.

При этом вы должны думать о собственной безопасности. Так, оказывать помощь в горящем доме нельзя. Постарайтесь перенести пострадавшего в безопасное место.

Если это возможно, устраните опасные факторы. Например, при отравлении газом перекройте его.

Что делать, если человек в сознании

‒ Спросите пострадавшего, как он себя чувствует и что болит.

‒ Осмотрите голову, шею, грудь, спину, живот, таз и конечности ‒ нет ли кровотечения или травм.

‒ Окажите первую помощь в зависимости от повреждений, например остановите кровотечение.

‒ Помогите человеку принять лекарства, если у него есть с собой необходимые. Например, антигистаминные при приступе аллергии.

‒ Вызовите скорую помощь.

Как остановить кровотечение

Если человек без сознания, и вы увидели у него кровотечение, первый шаг ‒ остановить его.

  • Надавите на рану.
  • Наложите давящую повязку: закройте рану плотно свернутым бинтом или несколькими сложенными салфетками. После этого туго забинтуйте.
  • Если в ране инородное тело, зафиксируйте его пластырем, повязкой или валиками бинта. Ни в коем случае не вынимайте его из раны самостоятельно ‒ кровотечение усилится.

Как наложить жгут

Если кровотечение не остановилось, наложите жгут:

  • возьмите его из автомобильной аптечки или сделайте из ремня или веревки;
  • подведите жгут под конечность и накладывайте только на мягкую подкладку или часть одежды;
  • туго затяните первый виток примерно на пять см выше раны;
  • убедитесь, что кровотечение прекратилось, и наложите остальные витки по восходящей спирали;
  • обездвижьте травмированную часть и укутайте ее теплой одеждой или термоодеялом.

Обязательно прикрепите пострадавшему на видное место записку для медиков, в которой указано время наложения жгута. Максимально накладывать его можно на час летом и полчаса зимой, а снимать ‒ только в медицинском учреждении.

Как проверить дыхание и пульс

Для проверки дыхания:

  • положите одну руку на лоб пострадавшему, а двумя пальцами второй поднимите ему подбородок и запрокиньте голову;
  • наклонитесь ухом ко рту и носу человека, смотрите на грудную клетку;
  • в течение десяти секунд слушайте дыхание, ощутите воздух на щеке и поймите, двигается ли грудная клетка.

Для проверки пульса:

  • выберите артерию ‒ сонную на шее или радиальную на запястье;
  • поместите указательный и средний пальцы на внутреннюю сторону запястья, чуть ниже основания большого пальца. Если выбрали шею, аккуратно прижмите пальцы к области между трахеей и мышцей шеи;
  • подсчитайте количество ударов в течение 15 секунд.

Как сделать сердечно-легочную реанимацию

  • Если дыхания нет, обязательно поместите пострадавшего на твердую ровную поверхность.
  • Положите одну руку на середину грудной клетки пострадавшего, другую поверх первой, скрестив пальцы.
  • Выпрямите руки в локтях и наклонитесь над пострадавшим.
  • Давите на глубину пять-шесть см 100-120 раз в минуту.
  • После каждых 30 нажатий сделайте искусственное дыхание «рот в рот»: запрокиньте голову пострадавшего, подняв подбородок, зажмите его нос двумя пальцами и сделайте два вдоха в рот.

Детям младше года давите двумя пальцами, а старшим ‒ одной или двумя руками.

Что делать при отравлении

  • Выясните, чем отравился человек. Если лекарствами, то покажите упаковку прибывшему врачу.
  • Предложите пострадавшему выпить пять-шесть стаканов воды и вызвать рвоту, надавив на корень языка двумя пальцами.
  • Повторяйте промывание желудка до «чистых промывных вод», то есть прозрачной жидкости.

Человека без сознания положите на бок и следите за его дыханием до приезда скорой. Если пострадавший не дышит, сделайте сердечно-легочную реанимацию. Проводите ее, пока пострадавший не придет в сознание или до прибытия медиков.

При каких травмах нельзя трогать человека

Есть травмы, при которых пострадавшего нельзя перемещать, иначе вы можете ему навредить. В таких случаях нужно дождаться приезда скорой помощи.

  • Перелом спины или шеи;
  • черепно-мозговая травма;
  • поражение электрическим током;
  • ожоги III степени;
  • открытые переломы.

Как пройти курс по первой помощи

Курсы проводят как платно, так и бесплатно во многих городах России. Есть и онлайн-обучение с записанными видеоуроками.

Существуют курсы для всех и отдельно для родителей и педагогов, а еще для детей от пяти лет. После прохождения обучения выдают сертификат.


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Сегодня в 16:53, просмотров: 211, комментариев: 0
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