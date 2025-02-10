Югорчанам рассказали, как правильно оказать первую медицинскую помощь

«Как остановить кровотечение, наложить жгут, либо сделать сердечно-легочную реанимацию? В общем, как правильно оказывать первую помощь и не навредить человеку?» ‒ спросил читатель siapress.ru Евгений Аликов.
Отвечают эксперты Объясняем.рф:
Что такое первая помощь
Первая помощь ‒ это срочные меры для спасения жизни и здоровья пострадавшего до прибытия медиков. Она подразумевает в том числе вызов скорой помощи.
Главный принцип первой помощи ‒ не навредить. Но, если у человека, например, открылось сильное кровотечение, помогать нужно обязательно, даже если у вас нет опыта и навыков.
При этом вы должны думать о собственной безопасности. Так, оказывать помощь в горящем доме нельзя. Постарайтесь перенести пострадавшего в безопасное место.
Если это возможно, устраните опасные факторы. Например, при отравлении газом перекройте его.
Что делать, если человек в сознании
‒ Спросите пострадавшего, как он себя чувствует и что болит.
‒ Осмотрите голову, шею, грудь, спину, живот, таз и конечности ‒ нет ли кровотечения или травм.
‒ Окажите первую помощь в зависимости от повреждений, например остановите кровотечение.
‒ Помогите человеку принять лекарства, если у него есть с собой необходимые. Например, антигистаминные при приступе аллергии.
‒ Вызовите скорую помощь.
Как остановить кровотечение
Если человек без сознания, и вы увидели у него кровотечение, первый шаг ‒ остановить его.
- Надавите на рану.
- Наложите давящую повязку: закройте рану плотно свернутым бинтом или несколькими сложенными салфетками. После этого туго забинтуйте.
- Если в ране инородное тело, зафиксируйте его пластырем, повязкой или валиками бинта. Ни в коем случае не вынимайте его из раны самостоятельно ‒ кровотечение усилится.
Как наложить жгут
Если кровотечение не остановилось, наложите жгут:
- возьмите его из автомобильной аптечки или сделайте из ремня или веревки;
- подведите жгут под конечность и накладывайте только на мягкую подкладку или часть одежды;
- туго затяните первый виток примерно на пять см выше раны;
- убедитесь, что кровотечение прекратилось, и наложите остальные витки по восходящей спирали;
- обездвижьте травмированную часть и укутайте ее теплой одеждой или термоодеялом.
Обязательно прикрепите пострадавшему на видное место записку для медиков, в которой указано время наложения жгута. Максимально накладывать его можно на час летом и полчаса зимой, а снимать ‒ только в медицинском учреждении.
Как проверить дыхание и пульс
Для проверки дыхания:
- положите одну руку на лоб пострадавшему, а двумя пальцами второй поднимите ему подбородок и запрокиньте голову;
- наклонитесь ухом ко рту и носу человека, смотрите на грудную клетку;
- в течение десяти секунд слушайте дыхание, ощутите воздух на щеке и поймите, двигается ли грудная клетка.
Для проверки пульса:
- выберите артерию ‒ сонную на шее или радиальную на запястье;
- поместите указательный и средний пальцы на внутреннюю сторону запястья, чуть ниже основания большого пальца. Если выбрали шею, аккуратно прижмите пальцы к области между трахеей и мышцей шеи;
- подсчитайте количество ударов в течение 15 секунд.
Как сделать сердечно-легочную реанимацию
- Если дыхания нет, обязательно поместите пострадавшего на твердую ровную поверхность.
- Положите одну руку на середину грудной клетки пострадавшего, другую поверх первой, скрестив пальцы.
- Выпрямите руки в локтях и наклонитесь над пострадавшим.
- Давите на глубину пять-шесть см 100-120 раз в минуту.
- После каждых 30 нажатий сделайте искусственное дыхание «рот в рот»: запрокиньте голову пострадавшего, подняв подбородок, зажмите его нос двумя пальцами и сделайте два вдоха в рот.
Детям младше года давите двумя пальцами, а старшим ‒ одной или двумя руками.
Что делать при отравлении
- Выясните, чем отравился человек. Если лекарствами, то покажите упаковку прибывшему врачу.
- Предложите пострадавшему выпить пять-шесть стаканов воды и вызвать рвоту, надавив на корень языка двумя пальцами.
- Повторяйте промывание желудка до «чистых промывных вод», то есть прозрачной жидкости.
Человека без сознания положите на бок и следите за его дыханием до приезда скорой. Если пострадавший не дышит, сделайте сердечно-легочную реанимацию. Проводите ее, пока пострадавший не придет в сознание или до прибытия медиков.
При каких травмах нельзя трогать человека
Есть травмы, при которых пострадавшего нельзя перемещать, иначе вы можете ему навредить. В таких случаях нужно дождаться приезда скорой помощи.
- Перелом спины или шеи;
- черепно-мозговая травма;
- поражение электрическим током;
- ожоги III степени;
- открытые переломы.
Как пройти курс по первой помощи
Курсы проводят как платно, так и бесплатно во многих городах России. Есть и онлайн-обучение с записанными видеоуроками.
Существуют курсы для всех и отдельно для родителей и педагогов, а еще для детей от пяти лет. После прохождения обучения выдают сертификат.