Врач дал советы, как правильно окунаться в иордань на Крещение

Традиционно 19 января отмечают Крещение – православный праздник, в который принято окунаться в прорубь. Но такое развлечение подходит далеко не всем. О том, кому не рекомендуется окунаться в ледяную прорубь, как не заболеть при подобных развлечениях рассказал врач-уролог ИНВИТРО Сергей Дорошенко.

Кому не стоит окунаться в прорубь?

Есть ряд людей, кому по медицинским показаниям купание в проруби противопоказано. Так, в прорубь лучше не окунаться тем, кто имеет острые и хронические заболевания, а также беременным женщинам и тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, крайне не рекомендуется окунаться в прорубь и тем, кто страдает от заболевания суставов, почек и/или имеет проблемы со стороны дыхательной системы.

Как правильно подготовиться? И сколько нужно времени на закаливание?

К вопросу о купании в морозы стоит подходить с умом и начать подготовку заблаговременно. Так, чтобы Крещенские купания не закончилось простудой с осложнениями, рекомендуется начать подготовку заранее – за несколько недель до обозначенной даты. В подготовку должно входить систематическое постепенное закаливание. Подойдет регулярное принятие контрастного душа, опускание ног в таз с холодной водой, постепенно увеличивая время пребывания ног в воде. Помимо этого, рекомендуется чаще проветривать помещение, постепенно снижая температуру воздуха до 18-20 градусов. При этом стоит учесть, что в помещении не должно возникать ветра и/или сквозняка. Зачастую именно эти явления приводят к заболеваниям.

Какие могут быть последствия купания?

Если залезть в ледяную воду без должной подготовки – организм может дать сбой с той или иной стороны. Так, возможен сильный спазм сосудов мозга, а это может послужить причиной потери сознания прямо в воде. Также возможен гипертонический криз, тромбообразование и нарушения сердечного ритма.

Помимо этого, возможны заболевания мочеполовой системы – развитие гломерулонефрита и пиелонефрита, а также поражения органов дыхания – вплоть до бронхита, пневмонии и воспаления легких.

Как сделать купание в проруби наиболее безопасным? Что нужно делать после купания, чтобы не заболеть?

Для того, чтобы обезопасить себя во время купания, рекомендуется соблюдать следующие правила: