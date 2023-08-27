ТОП-5 самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда в Сургуте

Эксперты SuperJob в очередной раз проанализировали 30 тысяч вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрали самые высокооплачиваемые вакансии в августе. Список лучший предложений в Сургуте – в обзоре siapress.ru.

Предлагаемая зарплата: от 190 тысяч рублей.

Лучшей по оплате в августе стала вакансия инженера-метролога первой категории от Транснефть-Метрология. От кандидата требуется высшее профессиональное (техническое) образование (бакалавриат) и опыт работы. Вместе с этим от потенциального сотрудника просят третью группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В.

Будущий инженер-метролог будет обязан организовывать и выполнять техническое обслуживание СИКН, КМХ СИ и калибровку средств измерений, выполнять особо точные измерения, обеспечивать и осуществлять контроль своевременного, правильного и полного оформления отчетной технической документации и так далее.

Начальник строительного участка

Предлагаемая зарплата: от 120 тысяч рублей.

Вакансия начальника строительного участка оказалась особо популярной среди сургутян. На сегодняшний день она закрыта.

Слесарь по ремонту автомобилей

Предлагаемая зарплата: от 120 тысяч рублей.

В компанию «Сибитек» требуется слесарь по ремонту автомобилей с опытом работы от трех лет и со средним специальным образованием. В его обязанности входит ремонт и обслуживание импортной и российской техники; ремонт двигателей внутреннего сгорания автомобилей марки МАН TGS460; Камаз-ЕВРО-3, Камаз-ЕВРО-3.

Менеджер по продажам

Предлагаемая зарплата: от 100 тысяч рублей.

Небольшая компания «К1-ДЕВЕЛОПМЕНТ» находится в поисках менеджера по продажам с опытом работы от одного года. Помимо этого, кандидат должен уметь работать на персональном компьютере. Среди обязанностей – продажа услуг ж/д тупика и склада ГСМ по перевалке нефтепродуктов (приемка/отгрузка, хранение и доставка), продажа нефтепродуктов, самостоятельный поиск клиентов и другие.

Слесарь по ремонту полуприцепов

Предлагаемая зарплата: от 90 до 140 тысяч рублей.

Слесаря ищет крупная компания, занимающаяся предоставлением строительной техники в аренду, строительством промышленных зданий, оказанием сервисных услуг по ремонту спецтехники и полуприцепов. От работника требуют стаж работы от одного года, ответственность и добросовестность.